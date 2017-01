La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/ene/2017 Nueva reunión para impulsar el turismo de reuniones y convenciones en nuestra ciudad







El intendente Abella encabezó el encuentro junto representantes del Greater Bs. As. Bureau Convention & Visitors Alliance. El intendente Sebastián Abella encabezó ayer una reunión con representantes del Greater Bs. As. Bureau Convention & Visitors Alliance a los efectos de desarrollar estrategias que favorezcan el turismo de reuniones y convenciones en nuestra ciudad. Del encuentro participaron también la directora de Turismo de Campana, Florencia Ortiz; el gerente General de Australis Hotel, Carlos Montaldo, y la coordinadora del Bureau, Beba Labarthe. La reunión se enmarca dentro de los objetivos propuestos por el Municipio para fomentar el turismo en la ciudad encarando nuevas acciones que permitan garantizar un flujo continuo de visitantes a lo largo de todo el año y el desarrollo de una mayor y mejor infraestructura para colocar a Campana a la vanguardia de este tipo de turismo. El Bureau está integrado por cámaras de comercio, empresas, colegios profesionales, organismos públicos, privados y mixtos, prestadores de servicios, universidades, clubes e institutos terciarios de los Municipios del Norte de la Provincia de Buenos Aires, integrado por Mercedes, Luján, San Nicolás, Campana, Pilar, Tigre y San Isidro. Y tiene por objetivo ser un instrumento de promoción para instaurar y posicionar al noroeste bonaerense como destino privilegiado para el turismo de reuniones y eventos, velando por la profesionalización del sector y las industrias complementarias que trabajan alrededor del turismo.

El intendente, en el encuentro, junto a representantes del Greater Bs. As. Bureau Convention & Visitors Alliance.



