”Seguimos fumigando en los distintos espacios públicos”, aseguró Meiraldi

El secretario de Salud señaló que desde fines del año pasado Bromatología y Zoonosis viene fumigando distintos lugares y que la presencia de la mariposa negra es algo transitorio. La Hylesia Nigricans Berg llamada "gata peluda" se transforma en la mariposa negra. Al estar en contacto con ellas liberan unos pelos (setas) que producen afecciones alérgicas en el ser humano. Principalmente producen urticaria que pica mucho y puede durar unos cuantos días y no deja secuelas. En muy raras ocasiones pueden producir afecciones respiratorias por irritación de las vías aéreas. Tras explicar este proceso y las posibles consecuencias, el secretario de Salud, Ernesto Meiraldi, señaló que dado que hacia fines del 2016 en Campana hubo un desarrollo más importantes que en años anteriores de gatas peludas, desde la Secretaría de Salud y a través del personal de Bromatología y Zoonosis se fumigaron plazas y escuelas donde había presencia de esta polilla. Posteriormente – relató Meiraldi- se continuó fumigando y aún se hace en todos los domicilios de personas que hicieron o hacen el reclamo a través del CEMAV. "En nuestra Secretaría y en Bromatología y Zoonosis se tienen registrados todos los lugares en los cuales se fumigó por si hay algún interesado en informarse", dijo el secretario. Y explicó que la fumigación masiva es algo técnicamente imposible ya que, aun pasando con un móvil fumigando desde el mismo los árboles de la vereda, se rociaría la copa y el tronco que da hacia la calle y lo correcto es hacerlo en todo el árbol. "No se puede pensar que se podrían fumigar los miles de árboles que, por suerte, hay en esta ciudad en pocos días y sabiendo que la existencia de la mariposa es temporal sería un trabajo inútil", apuntó. Desde el Municipio se hicieron notas periodísticas donde se informó sobre el tema y se daban recomendaciones para evitar el contacto con las orugas y luego con las mariposas. Se habló que el cuadro si bien es muy molesto no es grave y se comentó que la presencia de la mariposa en la ciudad será algo transitorio. "Evidentemente – continuó Meiraldi- hay algunos concejales o quien escribe las notas en su nombre que no leen, escuchan o miran los medios de comunicación locales pues de lo contrario no estarían opinando que no se fumigó en tiempo y forma. Pueden decir que no fue suficiente, como tampoco lo fue en las ciudades aledañas que también están sufriendo esta invasión de mariposas." DENGUE Por otra parte, se insiste en la fumigación para prevenir el Dengue cosa que ya fue explicada infinidad de veces por los medios la inconveniencia de efectuarla. El método preventivo es retirar los recipientes que puedan retener agua, renovar permanentemente el agua de los bebederos, etc. Tal como explicó el secretario de Salud, la fumigación masiva mata al mosquito común y favorece la introducción del Aedes Aegyptus quien es el transmisor de la enfermedad. La OMS y demás entidades internacionales de la salud indican que la descacharrización es lo fundamental para prevenir el avance de esta enfermedad. "Decir que históricamente se hizo (fumigar) y que nunca hubo mayores inconvenientes y que además se debería hacer lo que la comunidad solicita en vez de respetar las indicaciones y procedimientos fundamentados de los organismos de Salud, pues de lo contrario actuaríamos caprichosamente, resulta inverosímil e irresponsable por lo que no se debería hacer ni siquiera un comentario, pero igualmente se responde que la gente que está al frente de esta Secretaría también son profesionales de la salud perfectamente capacitados y que nunca actuarán con liviandad e irresponsabilidad más allá de lo que los quieran tildar", concluyó Meiraldi.

