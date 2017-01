La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/ene/2017 Dos vuelcos bajo la lluvia: un solo herido







En Panamericana, el accidente involucró a un Peugeot 307, cuyo conductor resultó herido. Mientras que en Ruta 6, el siniestrado fue un Ford Focus, en un hecho que no arrojó lesionados. Los accidentes bajo la lluvia ya no sorprenden en los tramos de las rutas que cruzan nuestra ciudad. Y volvieron a sucederse el domingo, tanto en Panamericana como en la Autovía 6, en una jornada en la cayeron más de 70mm en Campana. En la ruta 9, en el Km 73, un Peugeot 307 en el que viajaba una familia volcó a pocos metros de la pasarela del barrio Del Pino, quedando sobre la mano rápida de la autopista. Como consecuencia del accidente, sólo el conductor debió recibir asistencia: sufrió diferentes traumatismos y fue derivado por Bomberos Voluntarios al Hospital San José. En tanto, en la ruta 6, un Ford Focus también protagonizó un vuelco en la mano a Campana, a la altura del barrio San Cayetano. En este caso, el vehículo terminó sobre sus cuatro ruedas en la banquina. Y su conductor, a pesar de algunas contusiones, prefirió no ser derivado para atención médica inmediata. Igualmente, al lugar asistió el móvil 43 de Bomberos Voluntarios, como así también personal del Comando de Patrulla.

EL FORD FOCUS QUE SE ACCIDENTÓ EN LA RUTA 6, MANO A CAMPANA, A LA ALTURA DEL BARRIO SAN CAYETANO.





EL PEUGEOT 307 VOLCADO EN LA AUTOPISTA PANAMERICANA.



