La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/ene/2017 Calendario Maya:

Mago 4 - Energía del Martes 17/1/17 - Trecena del Mono

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip Mago 4, guiado por el perro. Estamos cursando el día 14 de 20 del tubo vibracional del tzolkin, de la columna vertebral,del centro del calendario lunar maya. Energías vibrando muy altas!.la energía oculta del mago es la mano que si la sabemos incorporar, todo lo que el mago traiga y devele será para nuestra sanación. También es importante corrernos un poco de tanta exigencia, el mono nos pide flexibilidad, alegría, optimismo ,disfrute, es importante aflojar un poco, a no querer estar siempre en la cresta de la ola , en la mejor versión. Si en ello dejamos el ama y la sonrisa. La columna vertebral del tzolkin comenzó con la energía dragón 4 de la trecena pasada y se va a extender hasta la energía sol 10 de esta trecena, esta columna incluye a la totalidad de los sellos que tiene el calendario, los 20. Todo esta muy fuerte, muy intenso El mago en el tono 4, de las formas, de la base, una energía más estable, el mago, sacando las verdades a la luz, haciendo que cosas que parecían imposibles se den como por arte de magia. El mago guiado por la energía del perro, que está conectado siempre con los sentimientos y haciendo cosas desde el corazón. El mago nos ayuda hoy a limar asperezas, y a aprender a dar y recibir, aprender que la energía no se corte, es tan importante dar, como aprender a pedir, sin que esto nos haga sentir débiles, o que no podemos. Hoy flexibilizar, para no sentirnos desvalorizados, o sentir que estamos más allá de todo y de todos! Flexibilizar para que las cosas pasen! Flexibilizar para que las verdades salgan a la luz. Dar y aprender a pedir para que los sentimientos sean correspondidos, sin inmolarse dando ,para ser queridos! El mago es también el que da apertura al tercer ojo, a las visiones internas más profundas,con el poder interior,el autoconocimiento y la percepción. Esta energía puede activar los dones que traemos desde el nacimiento. Este día nos alerta para no sentirnos influenciado por el entorno y no cambiar de camino antes de tiempo, la meta siempre está cerca!! Buen martes para todos!! alejandradip.blogspot.com.ar - TE: 420268

