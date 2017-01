La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/ene/2017 San Felipe:

Peligrosa rotura de pavimento sobre la Ruta 6







Hace 20 días se levantó el asfalto y todavía no fue reparado por Vialidad Provincial. El asfalto de la mano a Zárate de Ruta 6, antes del puente de ruta Panamericana, a la altura de los barrios Villanueva y San Felipe, está levantado desde hace 20 días y todavía no recibe reparación. "Nos quieren meter un peaje sobre ruta 6 pero no reparan las roturas de rutas y rotondas relacionadas a esa arteria", comentó un vecino del lugar. La rotura representa un severo peligro debido a las frenadas violentas de los conductores ante la sorpresa de encontrarse con el pavimento en tales condiciones. Ayer por la mañana el CeMAV respondió que ya fue hecho el reclamo a Vialidad Provincial.

EL PROBLEMA ES EN LA MANO A ZÁRATE, A LA ALTURA DE LA COLECTORA SUR DEL BARRIO VILLANUEVA. JUSTO ANTES DEL PUENTE DE RUTA 9.





EL PROBLEMA ES EN LA MANO A ZÁRATE, A LA ALTURA DE LA COLECTORA SUR DE LOS BARRIOS VILLANUEVA Y SAN FELIPE.



San Felipe:

Peligrosa rotura de pavimento sobre la Ruta 6

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: