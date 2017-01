La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/ene/2017 Cuestionan las sucesivas modificaciones a las ordenanzas Fiscal e Impositiva







El concejal del Frente Renovador, Juan Ghione, consideró que es síntoma de "trabajo mal hecho, atrasado y fuera de tiempo" por parte del Municipio. Ayer el presidente del Concejo Deliberante presentó textos con nuevos cambios. Ayer el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, les presentó a los titulares de los diferentes bloques políticos las últimas modificaciones a las ordenanzas Fiscal e Impositiva, que deben ser tratadas mañana en Asamblea de Mayores Contribuyentes. Sin embargo, Juan Ghione puso en duda que se trate de una versión definitiva de los textos. "No estamos seguros todavía que el jueves estemos tratando estas u otras Fiscal e Impositiva", señaló con ironía el líder del Frente Renovador. "Con esta modalidad, yo estoy seguro que vamos a venir y va a haber algún retoque", consideró. Ghione señaló que el HCD no está "acostumbrado "a que el Ejecutivo modifique sus ordenanzas "hasta último momento", situación que vínculo a un "trabajo mal hecho, atrasado y fuera de tiempo" que motivo en la pasada sesión un cuarto intermedio "para saber qué se estaba tratando". Y le sumó una dificultad extra a la aprobación de la reforma impositiva. "Hay una situación que todavía complica más la cuestión: los mayores contribuyentes fueron citados con un texto que ahora, dos días antes del tratamiento, tiene modificaciones. Estamos generando copias para hacérselas llegar. En el tiempo que estoy acá no recuerdo algo ni siquiera parecido a esto. Y me parece que la historia del HCD no tiene antecedentes de esta característica", sostuvo. Sobre los cambios introducidos por la Secretaría de Economía y Hacienda, Ghione comentó que una parte responde a "formas" mientras que en otros "se han modificado algunas de las tasas". "Algunas fueron redondeadas porque estaban con decimales y cobrar de esa manera es complicado. Pero en otras ha habido incrementos y mermas importantes", indicó. A pesar de esto, el presidente de la bancada massista adelantó que su espacio no acompañará las subas porque "afectan al bolsillo de los vecinos". Cuestionó en particular "la tasa para la reparación de caminos y señalización con una base imponible sobre el litro de combustibles" al ser de "dudosa constitucionalidad", ya que "ha tenido planteos en el Tribunal de Cuentas y en la Corte provincial". "Nosotros recomendaríamos esperar a que se resuelvan esos planteos antes de aplicarla en nuestro distrito. Porque si algún día un juez dice que hay que volver para atrás, hay que restituir lo que se cobró de de más", advirtió. Como estrategia para frenar los aumentos, Ghione afirmó que apelarán a la razón de los mayores contribuyentes. "Nuestra idea es incidir sobe los vecinos que sean mayores contribuyentes porque la verdad es que no sabemos si saben exactamente cuáles son los temas que se van a tratar, y cuál sería la responsabilidad que asumen votando afirmativamente", dijo. "Con esta tasa de combustibles sabemos puntualmente que el Tribunal de Cuentas en la Municipalidad de San Martín les hizo observaciones tanto a los concejales como a los mayores contribuyentes que votaron afirmativamente. No se trata de meter miedo: el concejal y el mayor contribuyente debe saber los riesgos que asume", aseguró. Por último, comentó que no se hicieron modificaciones sobre los artículos objetados por la Cámara de Puertos Privados Comerciales de la Argentina, que la semana pasada envió un duro comunicado al HCD señalando la ilegalidad de casi todos los tributos portuarios que el Municipio pasaría a cobrar.

"No estamos seguros todavía que el jueves estemos tratando estas u otras Fiscal e Impositiva", señaló Ghione con ironía.



Cuestionan las sucesivas modificaciones a las ordenanzas Fiscal e Impositiva

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: