La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/ene/2017 "En el hospital no se registraron casos de picadura de escorpión en muchos años"







Así lo aseguró ayer el secretario de Salud, Ernesto Meiraldi. "Hace unos años existieron casos de presencia de arácnidos en algunos barrios, pero en 33 años que estoy en el Servicio de Pediatría del Hospital San José nunca tuvimos casos de picadura", aseveró. En los últimos días, con el caso ocurrido en el barrio porteño de Palermo, apareció una nueva preocupación para los vecinos también de Campana: los alacranes. Al respecto, el secretario de Salud, Ernesto Meiraldi, aseguró ayer que "en el hospital municipal no se registraron casos de picadura de escorpión en muchos años pero igual estamos alerta", llevando tranquilidad a la comunidad acerca de la posible presencia de alacranes en la ciudad. "En los 33 años que llevo trabajando en el hospital San José, puedo dar fe que jamás pasó un chico con picadura de escorpión por el Servicio de Pediatría", enfatizó el secretario. Y señaló que si bien hace unos años hubo presencia de arácnidos en algunos barrios, no son originarios de Campana sino que llegan a la ciudad en, por ejemplo, troncos de madera, por lo que hay que ser cuidadosos. Como recomendación, Meiraldi indicó aplicar hielo en la picadura (sólo hielo) para frenar la circulación del veneno y concurrir de manera inmediata al hospital, donde, con los análisis correspondientes y el estudio de laboratorio se determina si es necesario suministrar el suero correspondiente para el tratamiento. Ante la presencia de casos de escorpiones en distintos puntos del país, desde el Ministerio de Salud de la Nación señalaron que "la mayoría de los accidentes por alacranes, o también llamados escorpiones, se producen en el domicilio por lo cual las medidas de prevención deben estar orientadas a evitar el ingreso de los mismos a la casa y tener precaución en aquellos sitios donde podemos encontrarlos" Así, recomendaron: Protección personal - Revisar y sacudir prendas de vestir, y calzados. - Sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar un bebe o niño. - Tener precaución cuando se examinan cajones o estantes. - Evitar caminar descalzo en zonas donde se conozca la presencia de alacranes. Protección intradomiciliaria - Utilizar rejillas sanitarias en desagües de ambientes y sanitarios. - Controlar las entradas y salidas de cañerías, aberturas y hendiduras - Colocar burletes o alambre tejido (mosquitero) en puertas y ventanas. - Revocar las paredes, reparar grietas en pisos, paredes y techos - Control de cámaras subterráneas, cañerías, sótanos, huecos de ascensor y oquedades de las paredes En el ámbito peridomiciliario - Realizar aseo cuidadoso y periódico de las viviendas y alrededores. - Efectuar control de la basura para reducir la cantidad de insectos (arañas y cucarachas) que sirven de alimento a escorpiones. - Evitar acumulación de materiales de construcción, escombros, leña, hojarasca porque suelen ser lugares donde se mantienen, conservan y dispersan. Evitar juntarlos con las manos. - Los alacranes pueden encontrarse en áreas rurales (debajo de cortezas de árboles, piedras, ladrillos) o urbanas (sótanos, túneles, depósitos, cámaras subterráneas) - Pueden utilizarse aves de corral (patos, gansos, gallinas) como predadoras de los escorpiones - Como última alternativa y con asesoramiento especializado, se usará la aplicación de plaguicidas de baja toxicidad por personal entrenado. Frente a eventuales picaduras, no realizar tratamientos caseros, aplicar hielo y consultar rápidamente al médico y en lo posible llevar el escorpión para ser identificado. Nunca aplicar plaguicidas sin haber seguido primeramente las recomendaciones sobre los métodos de prevención en el ambiente habitado.

"Soy un técnico, no soy muy político" Consultado por el fenómeno de las mariposas negras, Meiraldi aclaró que a través de la dirección de Bromatología y Zoonosis se fumigó la ciudad oportunamente para eliminar a las gatas peludas (que luego mutan a mariposas negras) en parques y jardines, colegios, diferentes lugares públicos y respondiendo a llamados puntuales. "En estos días –dijo- he visto críticas hacia mi gestión diciendo que no fumigamos. Se fumigó, pero sí cometí el error de no haberlo hecho público. Lo que pasa es que yo soy un técnico, no soy muy político. Entonces hay que hacer y publicitar. Yo hice sin publicitar". Meiraldi también aclaró que si algún vecino reclama a través del CEMAV que tiene muchas mariposas negras, se fumiga. "No podemos fumigar todo Campana, sería un gasto inútil e insuficiente, porque las mariposas pueden estar en cualquier lado". En este sentido, dio recomendaciones de prevención: no dejar la ropa colgada en el tendedero por la noche, tratar de apagar las luces exteriores en horario nocturno, y no intentar matarlas aplastándolas con las manos. También aclaró que las urticaria generara por la mariposa negra no genera ningún tipo de secuela.

