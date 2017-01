La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/ene/2017 Básquet:

Participarán el CCC, Independiente de Zárate, Sportivo Escobar y River Plate. Se jugará este viernes y sábado, con entrada libre y gratuita. Este fin de semana, aprovechando los recesos de verano del Torneo Federal y el Torneo Provincial de Clubes, el Club Ciudad de Campana y el Municipio decidieron organizar la "Copa Ciudad de Campana", un torneo que se disputará entre viernes y sábado y que contará con la participación de Independiente de Zárate, Sportivo Escobar y River Plate, además del anfitrión, el CCC. En la primera jornada, el viernes, en primer turno se enfrentarán Sportivo Escobar y River Plate (ambos equipos están participando del Torneo Federal, ex Liga B), mientras que en el cierre de la noche lo harán el Tricolor e Independiente de Zárate (ambos del Torneo Provincial). Luego, el sábado, los perdedores se medirán por el tercer puesto, mientras que los ganadores definirán al campeón del certamen. El anuncio del torneo fue realizado ayer en conferencia de prensa por el Secretario de Desarrollo Social, Marcos Bongiovanni, quien destacó la realización de esta competencia "por pedido del intendente Sebastián Abella para fortalecer aún más los lazos con las instituciones de la ciudad para fomentar acciones que beneficien a la comunidad." En tal sentido, el funcionario -que estuvo acompañado por el director de Deportes, Gonzalo Patiño, y el entrenador del CCC, Esteban Sánchez- señaló la importancia del deporte para promover valores como la solidaridad y el compañerismo, además de ser un eslabón fundamental para la inclusión social. "Este año trabajaremos más fuerte en todos los deportes con la intención de que más vecinos practiquen alguna disciplina y los clubes pueden desarrollarse, ya que tienen una labor social importante para la comunidad", concluyó Bongiovanni. La Copa se disputará en las instalaciones del Club Ciudad de Campana (Chiclana 209) con entrada libre y gratuita. "El día viernes a partir de las 20 se desarrollarán las semifinales mientras que el sábado, desde las 19, se disputarán los partidos por el tercer y cuarto puesto y la esperada final, que será a las 20.30", indicó a su turno Sánchez. Además, el entrenador anunció que en los entretiempos el público podrá disfrutar de una demostración de gimnasia artística y una exhibición de mini-básquetbol. También habrá sorteos y otras sorpresas. Por último, Patiño sostuvo que será un evento "magnifico" no solo por la categoría de los equipos que participan sino también porque permitirá a los vecinos conocer un poco más de esta disciplina que tantos adeptos tiene en la ciudad. "Es una manera para que los más chicos puedan reflejarse en los más grandes, en quienes compiten profesionalmente en cada deporte, para que elijan una actividad y se inclinen a practicarla", concluyó el funcionario municipal.

