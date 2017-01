La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/ene/2017 Villa Dálmine:

”Trabajamos para tratar de tener una oportunidad para dar un saltito más”

Las sensaciones de Falcón ante una nueva pretemporada







El histórico mediocampista de Villa Dálmine, Horacio Falcón, destacó la pretemporada que está llevando adelante el plantel y aunque sabe que el objetivo es afianzar al Violeta en la categoría, aseguró que "tampoco hay que conformarse" y le dejó abierta la puerta a la ilusión. Para Horacio Falcón, el 2017 es el 14º año que inicia como jugador de Villa Dálmine. Y si de números se trata, el mediocampista de 36 años (cumplirá 37 en mayo) está a tan solo tres partidos de llegar a los 400 con la camiseta Violeta. Alcanza y sobra para entender por qué es el referente histórico del plantel y el ídolo de los simpatizantes. Y con esa historia a cuestas, en el marco de una nueva pretemporada que lleva adelante en Mitre y Puccini, el "Otto" se abrió al diálogo con La Auténtica Defensa para analizar el presente del equipo que conduce Facundo Argüello y también para evaluar este momento de su carrera futbolística. -¿Qué balance hicieron de la semana de concentración y pretemporada en Campana? -Muy positiva, muy buena, con gran predisposición de todos, de mis compañeros y del cuerpo técnico. Fue una semana muy linda. Estuvimos en un hotel cómodo, con buena comida, nos atendieron muy bien. Y todos los colaboradores estuvieron a la altura para poder trabajar como lo hicimos. Eso es para destacar, porque para hacer la pretemporada hay que sentirse cómodo, sobre todo cuando son tres turnos por día. -Trabajaron de manera intensa desde lo físico, pero también tuvieron mucho contacto con la pelota. -Es la manera de trabajar de Facundo. Nosotros estamos predispuestos para con sus planes y nos brindamos al 100-120%. Confiamos en el cuerpo técnico que tenemos. Estamos bien, mentalizados para lo que se viene. -Después de esa racha irregular de finales del año pasado, necesitaban un descanso, ¿no? -Sí. Este descanso fue importante para refrescar un poco la cabeza y pensar en lo que viene, en lo que hay que hacer y en recuperar jugadores que estuvieron lesionados. Incluso yo había pasado por una lesión y cuando son baja tres o cuatro jugadores, lo sentimos. Tenemos un plantel "con lo justo" y hay que cuidarse, acá y en casa también. Pero también vale destacar a los más jóvenes del plantel, a quienes llegaron de otros clubes y a los que se sumaron desde las inferiores, porque tienen mucho futuro y han trabajado muy bien. Así que ojalá que este sea el comienzo de un camino para poder lograr algo muy lindo. -¿La semana de concentración también le sirvió al grupo? -Sí, ya nos conocemos, pero también suma. Es un grupo humilde, noble, que trabaja y lo importante es eso. Quizás no tengamos jugadores de mucho renombre, pero estamos muy bien. Somos los que somos y vamos a tratar de aprovecharnos al máximo. -Teniendo en cuenta que estás en la parte final de tu carrera, ¿es especial cada pretemporada? ¿Se toman de otra manera? -No sé si las tomo de manera diferente. En realidad, con más tranquilidad, porque antes, tal vez, era más joven… Ahora estoy más tranquilo y las aprovecho también, porque uno sabe que esto se va a terminar algún día. Pero las aprovecho para descansar bien, para comer de la mejor manera, para compartir con el grupo… No cualquiera está hoy en un plantel profesional de fútbol. Y menos en una categoría como el Nacional B. Así que es un privilegio estar donde estoy hoy. Y yo estoy muy contento porque estoy en un club de mi ciudad como lo es Villa Dálmine, porque mi carrera va a quedar para siempre en este club. Así que muy contento. Después dejaré en manos de Dios hasta cuándo pueda seguir jugando. -Además, conocés bien las diferencias de una pretemporada del Nacional B con una de la Primera C o la Primera D. -Sí, a veces recuerdo esos años en la Primera D con Puerto Nuevo o los muchos años en la Primera C con Villa Dálmine. Obviamente que existen grandes diferencias con aquellos años, porque el profesionalismo cambia todo. Antes no concentrábamos y si hacíamos doble turno comíamos como podíamos en el club, con comida preparada por los dirigentes. Ahora concentramos en un hotel cómodo, con comida muy buena, con ropa acorde para todos… cambia, mucho cambia. Por eso disfruto esto, porque he pasado también por esas situaciones. Pero tampoco hay que conformarse y por eso seguimos trabajando para tratar de tener una oportunidad para dar un saltito más. Tenemos esa ilusión. Para Dios no hay nada imposible, así que tenemos que confiar, tenernos fe e ir para adelante. -¿Imaginabas que a meses de cumplir 37 años ibas a estar jugando el Nacional B? -No, no… Si me lo decías apenas cinco años atrás, no lo pensaba tampoco. Cuando ascendimos a la Primera B en 2012, yo no sabía si seguir jugando o dejar el fútbol y continuar laburando en la fábrica. Y tenía dudas, porque uno ya tenía la responsabilidad de llevar adelante una familia, no era sólo mi plato de comida. Dios quiso que siguiera jugando y mirá qué decisión importante terminó siendo, porque dos años después fui capitán en la Primera B, cuando pudimos ascender al Nacional B. Y tengo la suerte de poder seguir jugando, porque vos podés ascender y por diferentes cuestiones no tener la oportunidad de seguir jugando. Pero tengo la suerte de seguir, de jugar y de tener el enorme privilegio de ser capitán, así que estoy muy contento por este presente.

FALCON CUMPLIRÁ 37 AÑOS EN MAYO PRÓXIMO. FOTO: WEBDELVIOLA. El Nacional B no reiniciará el torneo "Si no podemos cobrar lo que se nos adeuda, es imposible que la categoría arranque", manifestó el vicepresidente de Nueva Chicago, Daniel Ferreiro. (NA) La noticia no sorprende, sobre todo por cómo se venían dando las cosas en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): los dirigentes de la Primera B Nacional decidieron no reiniciar el torneo el próximo 28 de enero, tal como estaba previsto. Así lo señaló Daniel Ferreiro, vicepresidente de Nueva Chicago, en la puerta de la AFA, al retirarse de la reunió con sus pares. El dirigente del "Torito" confirmó que el torneo de la segunda categoría del fútbol argentino no comenzará en la fecha pautada y reclamó que se abone la deuda que tiene la AFA con los clubes del ascenso. "Es imposible jugar así, la B Nacional es inviable. Si no podemos cobrar lo que se nos adeuda, es imposible que la categoría arranque", manifestó Ferreiro. En tanto, ayer retornó a la AFA el presidente de la Comisión Normalizadora, Armando Pérez, luego de un mes de haber estado internado por una trombosis pulmonar. PLANES DE PAGO. La Comisión Regularizadora oficializó ayer su plan de pago para que los clubes puedan disminuir su deuda: deberán "descontar" el 10% por cada venta de jugador que realicen y abonar el 15% para poder incorporar. Luego de haber dado a conocer la lista de los clubes habilitados para incorporar por no poseer deudas, la Comisión Regularizadora reveló un comunicado de cuatro puntos firmado por Pérez y Medin y detalló que "en respuesta a los planes de regularización de deuda por los clubes de las distintas categorías, el Comité decide que la semana próxima dará respuesta particular a cada plan presentado". La Comisión Normalizadora señaló que AFA "es acreedora por 1.150 millones de pesos". Por último, además, anunció que iniciará acciones con el Ministerio de Trabajo de la Nación para que convoque a paritarias para la nueva negociación de un Nuevo Convenio Colectivo de Trabajo.

