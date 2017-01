La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/ene/2017 Baja inversión en Educación del gobierno nacional en 2016

El Ministerio de Educación de la Nación ejecutó en promedio un 12% de lo establecido en el Presupuesto 2016, lo que implica no haber invertido en el área educativa 12 mil millones de pesos. La previsión presupuestaria del año próximo pasado fue presentada a fines de 2015 por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, en base a la decisión política de su gobierno de invertir en Educación un poco más del 6% del total de recursos asignados a la administración pública nacional. La subejecución de lo presupuestado y los fondos no invertidos, responsabilidad del presidente Mauricio Macri y de su Ministro de Educación, Esteban Bullrich, en los principales programas, fue la siguiente: Programa de Infraestructura y Equipamiento: se ejecutó sólo un 17 por ciento lo que implica no haber invertido 410 millones de pesos. Programa de Innovación y Desarrollo de Formación Tecnológica: lo no invertido alcanzó la suma de 2800 millones, habiéndose ejecutado sólo un 15 por ciento de lo presupuestado. Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa: la ejecución alcanzó al 4 por ciento de lo previsto presupuestariamente. Sólo se invirtieron 75 millones de pesos de los 1800 disponibles. Programa de Acciones de Formación Docente: quedaron sin invertir 250 millones de pesos. La ejecución fue del 24 por ciento. Programa de Fortalecimiento Edilicio de los Jardines de Infantes: no se invirtió nada de los casi 426 millones previstos presupuestariamente, es decir que el porcentaje ejecutado fue 0 (cero). Lo no invertido en Educación, los recortes en Ciencia y Tecnología, el desmantelamiento del Plan Conectar Igualdad y de otros similares conceptualmente, entre otras acciones tomadas, parecen indicar con claridad un recorrido en sentido contrario a la grandeza de la Nación, tantas veces declamada en discursos preelectorales por el actual Presidente. Agrupación Peronista Pablo Pader

