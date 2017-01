La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/ene/2017 El Nacional B no reiniciará el torneo





"Si no podemos cobrar lo que se nos adeuda, es imposible que la categoría arranque", manifestó el vicepresidente de Nueva Chicago, Daniel Ferreiro. (NA) La noticia no sorprende, sobre todo por cómo se venían dando las cosas en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): los dirigentes de la Primera B Nacional decidieron no reiniciar el torneo el próximo 28 de enero, tal como estaba previsto. Así lo señaló Daniel Ferreiro, vicepresidente de Nueva Chicago, en la puerta de la AFA, al retirarse de la reunió con sus pares. El dirigente del "Torito" confirmó que el torneo de la segunda categoría del fútbol argentino no comenzará en la fecha pautada y reclamó que se abone la deuda que tiene la AFA con los clubes del ascenso. "Es imposible jugar así, la B Nacional es inviable. Si no podemos cobrar lo que se nos adeuda, es imposible que la categoría arranque", manifestó Ferreiro. En tanto, ayer retornó a la AFA el presidente de la Comisión Normalizadora, Armando Pérez, luego de un mes de haber estado internado por una trombosis pulmonar. PLANES DE PAGO. La Comisión Regularizadora oficializó ayer su plan de pago para que los clubes puedan disminuir su deuda: deberán "descontar" el 10% por cada venta de jugador que realicen y abonar el 15% para poder incorporar. Luego de haber dado a conocer la lista de los clubes habilitados para incorporar por no poseer deudas, la Comisión Regularizadora reveló un comunicado de cuatro puntos firmado por Pérez y Medin y detalló que "en respuesta a los planes de regularización de deuda por los clubes de las distintas categorías, el Comité decide que la semana próxima dará respuesta particular a cada plan presentado". La Comisión Normalizadora señaló que AFA "es acreedora por 1.150 millones de pesos". Por último, además, anunció que iniciará acciones con el Ministerio de Trabajo de la Nación para que convoque a paritarias para la nueva negociación de un Nuevo Convenio Colectivo de Trabajo.

