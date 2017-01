Mayores contribuyentes debatirán hoy la nueva suba de tasas municipales

Se reunirán en el HCD a partir de las 19 horas, en una asamblea que se prevé larga y discutida. La reforma impositiva de Abella implica aumentos en las habilitaciones comerciales, los combustibles y nuevas tasas portuarias, entre otros puntos. El secretario Ibarra se frota las manos: hoy la Asamblea de Mayores Contribuyentes se reunirá para tratar el nuevo aumento de tasas impulsado por el Ejecutivo municipal, el cual -de no mediar sorpresas- será aprobado para su inminente aplicación. La reforma impositiva, la segunda en los últimos seis meses, crea y modifica tributos de diversa índole, afectando desde particulares a grandes empresas con operaciones dentro del partido. El Gobierno presentó las nuevas ordenanzas Fiscal e Impositiva a comienzos de diciembre y desde esa fecha han recibido alrededor de siete tandas de modificaciones, producto de cuestionamientos internos, opositores y el lobby de algunos de los sectores económicos descontentos con la aplicación. Así, por ejemplo, se sacó el GNC de la Tasa de Red Vial que el Municipio pasará a cobrar en la venta de combustibles y que implica una suba cercana al peso por cada litro expedido. También se acopló la monotasa que se les pasará a cobrar a los cuentapropistas que tributen Seguridad e Higiene a la última escala del monotributo. Esto, según aseguró ayer el concejal de Primero Campana, Carlos Cazador, "va a terminar beneficiando (aún) más" a los contribuyentes, ya que van a pasar de pagar varias tasas separadas en una sola. En lo que el Gobierno no dio marcha atrás es en las tasas portuarias, algo que -como empresarios y no pocos concejales de la oposición prevén- podría traerle dolores de cabeza a futuro. Se trata de impuestos a la utilización del camino de sirga, de espejos de agua y al paso de vehículos de carga por el distrito. Las medidas fueron objetadas la semana pasada por la Cámara de Puertos Privados Comerciales de Argentina con un duro comunicado, en el que no solo se criticaban los aumentos -tildándolos de ilegales y anticompetitivos- sino inclusive la técnica legislativa empleada para confeccionar las Fiscal e Impositiva. De acuerdo a trascendidos, con anterioridad representantes de compañías como Axion Energy, Carboclor y Euroamerica fueron a golpear la puerta del Municipio para presentar sus reparos. El fracaso de estas gestiones iniciales ayuda a entender el tono de la nota enviada luego. "En el Campana Boat Club estuvieron funcionarios municipales en donde les adelantaron que tendrán que pagar algo de 400 mil pesos. Es difícil. Imaginate lo que puede significar Tenaris, Axion o los puertos que hay más abajo", señaló este miércoles el concejal Norberto Bonola (UV Calixto Dellepiane). El edil consideró que "alguna legislación tiene que existir" para tributar a las empresas portuarias debido a la "enorme cantidad de mercaderías (que) se embarcan y embarcan rompiendo a su paso todo el pueblo", lamentando que sean "poco los beneficios desde el punto de vista impositivo" que Campana recibe. Sin embargo, Bonola afirmó que su cobro a través de una ordenanza "es complicado" por la co-existencia de jurisdicciones provinciales, nacionales e internacionales en los ríos. Por el contario, Cazador sostuvo que los cuestionamientos privados deberán ser validados por la Justicia si se pretende ser eximido de su pago. "Está claro que a ellos no les gusta pagar aportes a la comunidad. Nosotros creemos que es necesario, por eso lo votamos afirmativamente", expresó. Y criticó a "muchos personajes políticos que confunden a la gente y hablan de que esto les va a causar graves problemas a los vecinos de Campana". "Yo lo voté porque aseguro gobernabilidad. Lo que también les aseguro a los vecinos es que se queden tranquilos porque yo no dejo pasar cualquier cosa, como otrora hacían algunos de los que hoy se rasgan las vestiduras", aseveró, subrayando que tanto Primero Campana como Cambiemos discutieron con el Ejecutivo los puntos con los que estaban en desacuerdo. Hoy a las 19 la Asamblea de Mayores Contribuyentes marcará el cierre del ciclo legislativo iniciado el 1 de abril de 2016. Lo hará con otro incremento impositivo al bolsillo de los campanenses. Para defenderlo o fustigarlo, diversas caras de la política local que hoy ven de afuera lo que pasa en el HCD tendrán la oportunidad de debatir y levantar la mano. Figuras como Axel Cantlon, Andrea García y Alberto Giordanelli deberían repetir su participación como mayores contribuyentes, tal como lo hicieron en la asamblea realizada en julio. La oposición tendrá la difícil misión de convencer a los asambleístas llevados por el Gobierno de lo que significan desde su óptica estos aumentos y la irresponsabilidad de sancionarlos. Por eso se estima que la sesión será larga y discutida. Y que al terminar la velada, la cuenta la pagará el vecino.

Mayores contribuyentes debatirán hoy la nueva suba de tasas municipales

