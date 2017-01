Acusaciones contra el Secretario General del SUPA Bajo Paraná ante las cámaras de TV

Cristian Casas, Secretario Adjunto del Sindicato, denunció ante la Justicia a Héctor "Piru" Rojas, Secretario General del gremio. Lo acusa de piratería, narcotráfico, aprietes, extorsión y de tratar de correr empresas de servicios portuarios para imponer en las terminales a "Trabajos Portuarios", a la que estaría vinculado a través de su esposa. Aunque sostiene que "tendría pruebas" dice que "nadie se las pide".

En la última edición del programa "Campana Política" conducido por el periodista Rubén Carneiro que se emite por Canal 15 Cablevisión Campana, Cristian Casas, Secretario Adjunto del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) Seccional Bajo Paraná dijo haber denunciado al actual Secretario General, Héctor "Piru" Rojas, conjuntamente al Secretario de Actas del SUPA, Rodrigo Castaño, al Secretario General del Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines (SEAMARA), Juan Carlos Vega, y al Delegado Normalizador de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA), Rodolfo Cerroni.

"Los denuncié en la Fiscalía Nº 7 de Zárate, en la Comisaría primera de Zárate, en la DDI de Zárate, en la Fiscalía General de Campana y en el Juzgado Federal. Las denuncio porque usan el sindicato de pantalla para negocios turbios que tienen ellos: narcotráfico, piratería, extorsión, aprietes", aseguró Casas el miércoles 11 por la noche en la pantalla de Canal 15. A continuación, reproducimos algunos de los diálogos periodístico sostenido con el periodista Rubén Carneiro.

-¿Qué tipo de piratería?

-Combustibles. Se ve que tienen algún arreglo con alguna refinería y se hacen el autorrobo de combustibles y lo pasan de camión a camión.

-¿Y el narcotráfico?

-Droga. La embarcan en los barcos de (la Terminal Portuaria) TZ y allá en Guazú, donde ellos tienen el manejo. Con lanchas, la ponen al lado de los barcos y ahí la cargan.

-¿Alguien le ha pedido pruebas?

-Nadie. Imagino que el que va a pedir pruebas va a ser el Juzgado Federal. En Zárate me tomaron la denuncia, me han pedido unas cosas, pero esto va muy lento. Después de que vine a Campana a la Fiscalía General, ahí se empezó a mover un poco más. Mi expediente estaba en el Juzgado de Garantías y lo pasaron a la Fiscalía General.

-¿Cómo llega la droga hasta la terminal TZ?

-Antes sí sabía quién la traía y está preso: Marcelo Duarte, a quien lo agarraron con 53 kilos en Cardales. Quien la está trayendo ahora, no lo sé. Pero que se está moviendo (droga) hasta el día de hoy, se está moviendo porque no puede ser que como Secretario Gremial, no tengo que ganar millones ¿no?, pero tengo que tener un sueldo digno y dentro de todo estoy bien. ¿Y cómo puede ser que el Secretario General tenga casa quinta, 4 ó 5 coches, propiedades por todos lados, departamento donde vive la señora Claudia Guardia, en el centro de Campana, en Rocca 270, que la detuvieron por averiguaciones el mismo día que Prefectura hizo el operativo del barco "Independiente", al que agarraron con 8 toneladas de marihuana. A medida que esto vaya avanzando, va a ir cerrando y va a caer más de uno. A mí no me interesa. Que caiga el que tenga que caer. Porque se metieron con una institución que tanto nos costó, porque la fundamos nosotros, y que la estén usando para esto. Solamente son dos personas que están en el sindicato trabajando. Después, los otros muchachos no van a decir nada porque les va a pasar lo mismo que a mí. Y me fui, pero tampoco me pueden echar porque no tienen el sindicato en regla. No tienen certificación de autoridades y no tienen Personería Jurídica. Por eso no me pueden echar ni voy a renunciar. Voy a esperar hasta las próximas elecciones. Después, el afiliado dirá. Tenemos que sacar a estos corruptos del ambiente portuario".

¿Cómo hace para estar dentro del sindicato, después de estas denuncias? ¿No tiene temor? ¿No lo han amenazado?

-Amenazas siempre hubo. Y siempre va ha haber. A mí el miedo se me pasó cuando me tirotearon la casa y se metieron con mi familia. Estábamos a las 12 de la noche en casa, me balearon la casa. Dieron 5 impactos en la camioneta, y el resto en la pared de comedor, estando mi señora y mis chicos levantados. Desde ese momento a mí se me acabó la paciencia. Yo no iba a hacer nada, no iba a decir nada. Iba a esperar las elecciones como corresponde. Pero ellos ya jugaron con mi familia. Entonces, desde ahí me cansé, y decidí que iba a denunciarlos".

Referido a empresas que el propio Rojas manejaría, al respecto Rubén Carneiro expresaba: "Alguna vez se mencionó en diferentes medios que el gremio también manejaba una empresa (de servicios portuarios), que era contratista de otras empresas, cuando en vez de estar haciendo negocios, tendría que estar tratando de defender a los obreros que trabajan en esas empresas".

"El Sindicato está para defender al afiliado, no para hacer lo que hacen ellos", señaló Casas. "Ellos tienen una empresa que se llama "Trabajos Portuarios". El presidente es Juan Carlos Vega, del sindicato SEAMARA. Después está Héctor Rojas. Está y no está, porque es su señora quien tiene el 33% de las acciones. Y después está Rodolfo Cerroni, que es el delegado normalizador del FeMPINRA y está trabajando en Lima. A la gente la tienen tirada, porque le pagan por tonelada, dos mangos. La otra vez trajeron gente de Diamante, como si acá sobrara el laburo. Le pagaron el hotel, le pagaron el colectivo ida y vuelta, le pagaron como $10 mil de sueldo, cuando la gente de acá cobra $1500. ¿Cómo puede ser? Hay una triangulación entre SEAMARA, FeMPINRA y bajo Paraná", sostuvo Casas en la pantalla de Cablevisión.

Más adelante, Carneiro le preguntó por la relación del Sindicato con Omar "El Caballo" Suarez, a lo que Casas respondió:

"El Caballo Suáez estaba dentro de la federación nuestra: FeMPINRA. Después se abrió. Pero los negocios están. Uno se puede ir de una federación, pero los contactos siguen estando. ¿Por qué no lo detienen a Rojas por enriquecimiento ilícito, por droga? Están todos en la misma. Son los caballitos que dejó Suárez. Hasta que no caigan todos, esto va a seguir".

Y casi al finalizar la entrevista, el Secretario Adjunto Casas agregaba: "Tenemos elecciones en noviembre de 2017. De los casi mil afiliados que tenemos, yo tengo un 80 o 90% a favor. Por eso ellos tienen miedo que yo les haga una lista. Porque no tienen a la gente. La gente sabe y conoce todo lo que hacen ellos. Saben bien que andan en la droga y en la joda. Por eso no tienen la gente".

Contundentemente Casas volvió a cargar contra Rojas: "Yo esto lo hago público por mi seguridad. Si a mí me pasa algo, todo va a recaer sobre ellos. El peor error que cometieron fue tirotearme mi casa. Si ellos no hubiesen hecho eso, yo hubiera esperado las elecciones y listo. Los sacaba a ellos y me quedaba yo con el sindicato, con la gente que tengo al lado. Nada más".

"Son matones. No dejan laburar a nadie en paz. A los empresarios los tiene locos. Van y los aprietan con armas y con todo. Ahora salieron a hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Y un par de muchachos también salieron. A medida que vaya pasando el tiempo va a haber más gente. Porque hay gente que sabe todo esto. Hay fotos, documentación, de todo un poco…", concluyó en su denuncia televisiva.



Cristian Casas, entrevistado por Canal 15, dice tener documentos y fotos como prueba de sus dichos.

Marcelo Duarte: ex concejal y narco

En su entrevista con Rubén Carneiro, el sindicalista Cristian Casas señaló a Marcelo Duarte como la persona que habría manejado droga en la Terminal TZ. En la edición de La Auténtica Defensa del 27 de septiembre de 2013 se da cuenta de su detención: "Un ex concejal del partido de Malvinas Argentinas fue detenido en su domicilio en un barrio cerrado de Campana, donde se le secuestraron 53,5 kilogramos de cocaína, informaron fuentes policiales. El ex edil Marcelo Duarte fue detenido en su casa del barrio "El jagüel del Monte", un barrio cerrado ubicado sobre la Ruta 6 en la zona de Alto Los Cardales, durante un operativo antinarcóticos llevado a cabo por efectivos de la Prefectura Naval Argentina, que actuaron cumpliendo órdenes del Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay".

"La droga iba a salir en barco a España", aseguró una fuente de la investigación quien confirmó que la investigación llevó más de 6 meses e incluyó intervenciones telefónicas, seguimientos y filmaciones.



La droga incautada en 2013 a Marcelo Duarte, con supuesto destino a España.

Omar "El Caballo" Suárez

También mencionado por Cristian Casas en su entrevista por Canal 15, Omar "El Caballo" Suárez fue detenido en septiembre último por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Al ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) se lo acusa de "ser el jefe y organizador de una asociación ilícita", y haber ejercido "coacción agravada" (extorsión) contra empresarios navieros y "administración fraudulenta" en detrimento del sindicato y de la obra social. Antes había sido procesado por haber entorpecido las vías navegables y extorsionar a empresarios pidiendo sobornos para dejar circular sus barcos.

Más allá del supuesto accionar delictivo de Suárez, está claro que todo esto transcurre dentro de un "tufillo" político de arme y desarme de posiciones frente a las proximidades electorales del SOMU y también legislativas; basta sólo recordar que el "Caballo" Suárez fue uno de los sindicalistas a quien Cristina Kirchner definió como "favoritos".

Mientras tanto está en puerta un conflicto por los remolcadores de combustible y el contexto está aún sacudido por la denuncia penal contra el director de Transporte Fluvial y Marítimo, Gustavo Deleersnyder, por la supuesta apertura de cuentas bancarias offshore. Deleersnyder responde al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

¿Emport SA en la mira de Héctor Rojas?

Aprovechando el cimbronazo que han provocado en el sector las denuncias contra la cúpula dirigencial del SUPA Bajo Paraná (con injerencia en Zárate y Lima), el SUPA Campana cumplió el viernes último con un viejo anhelo: desembarcar oficialmente en la localidad de Lima con una delegación propia.

"Creo que es el momento justo en todos los términos y ámbitos", afirmó Gustavo Rodriguez, Secretario General del gremio, en diálogo con los medios. "Colocamos una semilla para que pueda germinar, crecer y generar condiciones de trabajo dignas para los trabajadores de Lima", expresó, al tiempo que apuntó contra los dirigentes de SUPA Bajo Paraná: "Si están todos relacionados y pertenecen a la misma runfla: ¿qué defensa de los trabajadores van a hacer estos muchachos? Si acá lo único que han hecho es enriquecerse violentando los derechos de la clase trabajadora".

Ese mismo viernes, el gremio SUPA Bajo Paraná generó una medida de fuerza en una terminal de Lima con los trabajadores de la empresa Emport SA., cuyos titulares son Antonio Nuñez, y Luciano Silva. Entrevistado por Federico Doello, del portal periodístico "Enlace Crítico", Nuñez aseguró que "desde el 2013 continuamente siempre tuvimos distintas tensiones para tratar de sacarnos del puerto y ofrecer la empresa que ellos tienen que es "Trabajos Portuarios" (…) "El viernes último, sin avisarnos, el sindicato nos hizo salir a la gente a las 5 AM ".

Más adelante, Nuñez señaló: "En el 2013 ya sucedió algo parecido, nada más que lo confrontaron con la firma que nos dio el trabajo. Ellos llevaron las cosas adelante y pudieron demostrar que hicieron las cosas como correspondía, pero tenían que cambiar de proveedor porque no les estaba dando resultado y le generaba inconvenientes en sus operaciones. Por la oferta, habían elegido la nuestra. Ahí empezó (Rojas), después por un tiempo se calmó la situación, pero siempre estuvo atrás la persecución de sacarme. Si bien era bárbaro, no había inconvenientes, pero por detrás hablaban con los clientes para que nos sacaran el trabajo para que se lo den a su empresa".

Consultado por Nuñez si le constaba que "Trabajos Portuarios" tenía vínculos con la actual conducción de SUPA Bajo Paraná, dijo: "Es sabido por todos, en los pasillos y en voz baja, está saliendo a la luz estos últimos tiempos".