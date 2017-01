P U B L I C



Los alacranes salieron debajo de las piedras. Hay yararás en la ribera de los ríos. Las arañas caseras estan cada vez más ponzoñosas. Varios niños con picaduras de escorpión. ¿Qué anda sucediendo? En los últimos días nos vimos bombardeados por los medios de comunicación para saber cómo actuar ante un eventual accidente con ése animal que, por lo visto, no se encuentra sólo en la rueda zodiacal. Testimonio va, testimonio viene, fui descubriendo que no es tan infrecuente encontrarlos. Tienen hábitos nocturnos, se pueden meter por las cañerías, salen debajo de la tierra cuando hay una demolición. Comen cucarachas, "por eso no habría que combatirlas tanto" dice un especialista, mientras mi estómago se pliega a las costillas. La picadura se parece a un pinchazo con aguja caliente y hay que mitigarla con hielo hasta llegar al hospital más cercano. El sabio Hermes de Trismegisto, el tres veces grande y autor de la Tabla de Esmeralda ya dijo, con palabras más bellas ,que lo que está adentro, está afuera de las cosas. Y lo de arriba, abajo. ¿Qué correlación habrá con el momento histórico que estamos viviendo y los venenos? ¿Qué hace que no podamos salir de la atmósfera tóxica en la que nos zambullimos? Narcotráfico, crímenes hediondos, jueces que miran hacia otro lado. Una de las siete plagas de Egipto fueron los insectos. Habrá que pensar como sociedad dónde estan los antígenos, los sueros antiofídicos. Tendremos que aprender a curarnos de tanto veneno.

