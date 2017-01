Hoy jueves el tiempo será caluroso y húmedo en Campana, con la temperatura oscilando entre 23 grados de mínima y 34 grados de máxima. El cielo tendrá nubosidad variable y el viento soplará moderado del sector Norte. Hacia la noche las nubes tomarán un aspecto amenazante y el tiempo se volverá inestable. La situación meteorológica dependerá hoy de la presencia de una masa de aire de origen tropical y por eso el calor y la humedad serán elevados, Se sumará el viento del Norte, que ayudará a la generación de una jornada típicamente veraniega. En el cielo se verán nubes altas, de evolución variable y, a partir de la noche, aparecerán otras nubes, más desarrolladas, que traerán inestabilidad. Inicialmente no precipitará hasta mediados de la madrugada del día viernes. El viernes entonces, es posible que se registren chaparrones y algunas tormentas desde mediados de la madrugada y hasta el mediodía, mejorando luego. Ese mejoramiento será acompañado de una disminución de la nubosidad y entonces el sol brillará por la tarde. No habrá una atenuación de la temperatura y por el contrario, hará más calor, con 35 grados de máxima prevista. El sábado el calor será fuerte también y posiblemente el termómetro llegue a los 36 grados. Habrá sol y unas pocas nubes, con un nivel moderado de humedad. El domingo se espera otra jornada sofocante, con 34 o 35 grados de temperatura máxima. Habrá sol y nubes en el cielo y soplará una brisa del Norte y del Este. Hacia el día lunes no cambiará el panorama de calor fuerte y, a ciencia cierta, toda la semana entrante será tórrida. De cumplirse las previsiones, seguramente esa Ola de Calor dará mucho que hablar y producirá trastornos indeseables. PRONÓSTICOS HOY, JUEVES 19: el cielo tendrá nubosidad variable. Será un día caluroso y húmedo, con 23 grados de mínima y 34 grados de máxima. El viento soplará moderado del sector Norte. A partir de la noche el tiempo se volverá inestable. MAÑANA, VIERNES 20: hay probabilidad de chaparrones y algunas tormentas en la primera parte del día, mejorando luego. Será un día sofocante, con 20 grados de mínima y 35 grados de máxima. El viento soplará moderado del sector Norte. SÁBADO 21: seguirá sofocante, con 23 grados de mínima y 36 grados de máxima. El cielo estará algo nublado y el viento soplará moderado del sector Norte.



El Tiempo en Campana:

Caluroso, con sol y nubes

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

