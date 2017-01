Avanza la denuncia del PJ Campana contra ABSA

P U B L I C



El Defensor del Pueblo bonaerense solicitara información al Municipio, a la empresa y al OCABA sobre el estado del agua. Días pasados miembros del Partido Justicialista Campana realizaron una denuncia ante el Defensor del Pueblo de la Provincia para que arbitre las medidas que crea correspondientes con la intención de clarificar la situación real de la calidad del agua de la ciudad, luego de que el Intendente Sebastián Abella expresara en una entrevista con La Auténtica Defensa que "no era recomendable tomar" el agua de la ciudad, debido a sus altos niveles de metales pesados y nitratos. Dicho planteo, fue acogido por la Defensoría, y ya se están enviando las cedulas de requerimientos a los distintos organismos competentes para esclarecer la situación. Mauro Magallanes, vicepresidente del PJ expresaba que "es momento de llegar a una solución definitiva del problema de ABSA, el Intendente deberá brindar las explicaciones necesarias sobre sus dichos, es decir: con que antecedentes de monitoreo contaba para realizar sus declaraciones sobre la deficiente calidad del agua. Y más aun: en algún momento tendrá que explicar a los vecinos el por qué aun a hoy no se realizaron, a más de un mes de sus declaraciones, los análisis que saquen a la ciudad de esta situación de incertidumbre ". Joel Vallomy, de la Corriente Por el Progreso Social, manifestó que: "Tanto Municipio, ABSA y OCABA (organismo que debe controlar a las prestadoras), deberán dar respuestas en un plazo de 15 días luego de ser notificadas. En función de esas respuestas sabremos con que regularidad se están haciendo los análisis en boca de pozos, si es que se están realizando. En el caso que eso sea así, finalmente conoceremos resultados reales. Pero lo central de este asunto, es que la Defensoría recomienda al OCABA realizar un monitoreo de todos los pozos en caso de no existir análisis recientes, tal como lamentablemente sospechamos". Raul Vota de Kolina, decía que: "la idea también es preguntarnos porque, ante semejante denuncia, que atenta directamente contra la salud pública, ni la empresa ni la provincia han realizado ninguna declaración y corrección en el servicio". Leonardo Ramos, también preocupado, expreso que "vivimos en una ciudad en la cual los vecinos denuncian que de las canillas salen insectos o fluidos de distintos colores, en la que nadie controla las conexiones clandestinas, en la cual el intendente dice que el agua no es potable y lo repite por los medios de comunicación sin asumir la responsabilidad que debe tener. El debe darnos una respuesta, y decirnos de una vez si el agua es potable o no; y si no lo es, debería ya estar distribuyéndose agua potable para los vecinos" Alejandro Robledo, de la Agrupacion Tercera Posicion rescato palabras del papa: "Dice Francisco: El agua es el elemento más esencial para la vida y de nuestra capacidad de salvaguardarla y compartirla depende el futuro de la humanidad. Entonces nuestro deber es lograr un serio tratamiento del mismo en la ciudad. Si las napas están contaminadas debemos buscar las causas, y buscar también aguas aptas para el consumo humano. Este no es un problema solo del presente, es un problema de nuestros hijos y de los que vendrán." Andrea García, miembro del concejo partidario local y referente de PlanV también se mostro satisfecha con los avances ante el Defensor del Pueblo, pero preocupada con la situación: "Estos días hemos tenido noticias, en los medios como en la redes sociales, de numerosos reclamos de vecinos por cambios de color en el agua y presencia de distintos insectos; cuestiones que vamos a elevar para ampliar nuestros planteos. Vamos a llegar hasta el hueso en este asunto. Desde el Peronismo de Campana vamos a trabajar hasta que finalmente tengamos los análisis que puedan mostrar cuál es la situación de cada punto de extracción, de cada tanque, de cada barrio de nuestra ciudad. Esta no es una situación menor, esta la salud de todos los vecinos en juego, y nuestra responsabilidad como militantes nos lleva a buscar una resolución".



Avanza la denuncia del PJ Campana contra ABSA

