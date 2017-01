NOTICIA RELACIONADA: Acusaciones contra el Secretario General del SUPA Bajo Paraná ante las cámaras de TV En su entrevista con Rubén Carneiro, el sindicalista Cristian Casas señaló a Marcelo Duarte como la persona que habría manejado droga en la Terminal TZ. En la edición de La Auténtica Defensa del 27 de septiembre de 2013 se da cuenta de su detención: "Un ex concejal del partido de Malvinas Argentinas fue detenido en su domicilio en un barrio cerrado de Campana, donde se le secuestraron 53,5 kilogramos de cocaína, informaron fuentes policiales. El ex edil Marcelo Duarte fue detenido en su casa del barrio "El jagüel del Monte", un barrio cerrado ubicado sobre la Ruta 6 en la zona de Alto Los Cardales, durante un operativo antinarcóticos llevado a cabo por efectivos de la Prefectura Naval Argentina, que actuaron cumpliendo órdenes del Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay". "La droga iba a salir en barco a España", aseguró una fuente de la investigación quien confirmó que la investigación llevó más de 6 meses e incluyó intervenciones telefónicas, seguimientos y filmaciones.

La droga incautada en 2013 a Marcelo Duarte, con supuesto destino a España.



Marcelo Duarte: Ex concejal y narco

Denuncias mediáticas de Cristian Casas, secretario adjunto del SUPA

