NOTICIA RELACIONADA: Acusaciones contra el Secretario General del SUPA Bajo Paraná ante las cámaras de TV Aprovechando el cimbronazo que han provocado en el sector las denuncias contra la cúpula dirigencial del SUPA Bajo Paraná (con injerencia en Zárate y Lima), el SUPA Campana cumplió el viernes último con un viejo anhelo: desembarcar oficialmente en la localidad de Lima con una delegación propia. "Creo que es el momento justo en todos los términos y ámbitos", afirmó Gustavo Rodriguez, Secretario General del gremio, en diálogo con los medios. "Colocamos una semilla para que pueda germinar, crecer y generar condiciones de trabajo dignas para los trabajadores de Lima", expresó, al tiempo que apuntó contra los dirigentes de SUPA Bajo Paraná: "Si están todos relacionados y pertenecen a la misma runfla: ¿qué defensa de los trabajadores van a hacer estos muchachos? Si acá lo único que han hecho es enriquecerse violentando los derechos de la clase trabajadora". Ese mismo viernes, el gremio SUPA Bajo Paraná generó una medida de fuerza en una terminal de Lima con los trabajadores de la empresa Emport SA., cuyos titulares son Antonio Nuñez, y Luciano Silva. Entrevistado por Federico Doello, del portal periodístico "Enlace Crítico", Nuñez aseguró que "desde el 2013 continuamente siempre tuvimos distintas tensiones para tratar de sacarnos del puerto y ofrecer la empresa que ellos tienen que es "Trabajos Portuarios" (…) "El viernes último, sin avisarnos, el sindicato nos hizo salir a la gente a las 5 AM ". Más adelante, Nuñez señaló: "En el 2013 ya sucedió algo parecido, nada más que lo confrontaron con la firma que nos dio el trabajo. Ellos llevaron las cosas adelante y pudieron demostrar que hicieron las cosas como correspondía, pero tenían que cambiar de proveedor porque no les estaba dando resultado y le generaba inconvenientes en sus operaciones. Por la oferta, habían elegido la nuestra. Ahí empezó (Rojas), después por un tiempo se calmó la situación, pero siempre estuvo atrás la persecución de sacarme. Si bien era bárbaro, no había inconvenientes, pero por detrás hablaban con los clientes para que nos sacaran el trabajo para que se lo den a su empresa". Consultado por Nuñez si le constaba que "Trabajos Portuarios" tenía vínculos con la actual conducción de SUPA Bajo Paraná, dijo: "Es sabido por todos, en los pasillos y en voz baja, está saliendo a la luz estos últimos tiempos".

SUPA Campana abrió un local en la localidad de Lima, supuesta jurisdicción deL SUPA Bajo Paraná.

SUPA Bajo Paraná:

¿Emport SA en la mira de Héctor Rojas?

Denuncias mediáticas de Cristian Casas, secretario adjunto del SUPA

