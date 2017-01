En comunicación semanal con nuestro amigo y colaborador en La Paz Don Víctor Flores no dice que: Hola amigos del Semanario del pescador, tuvimos otra semana con bastante buen pique por momentos, salieron dorados chicos y medianos, algunos cachorros y mucha variada, sobre todo paties, amarillos, manguruyúes, armados y bogas. La gran cantidad de palometas nos obligó a usar señuelos y cascarudos para no quedarnos tempranamente sin carnada, aunque siempre la morena estuvo presente. A partir de hoy termina la veda para el dorado. El río está en los 4,63 mts. Creciendo un poco, el agua semi clara entre 26 y 28º de temperatura según la zona del río. Un gran abrazo. Víctor Flores 03437 - 422634 /15454552 www.victorflores.com.ar. Por su parte el Profe de pesca y lanzamiento Diego Ceferino Araujo del partido de la costa nos comenta que: Hola Luis María y amigos pescadores la pesca en estos momentos está condicionada a horas de la noche y madrugada por el ruido y las actividades náuticas, las canaletas más profundas a tiro de caña brindan las mejores capturas, algunas zonas barco hundido entre sancle y las toninas, Costa del Este, aguas verdes, al fondo de nueva Atlantis y camino al faro de punta médanos. Al norte en Tapera de López la pesca de roncadoras y alguna sorpresa siempre hacen un lugar muy lindo para la familia. Los 5 muelles con mucho enganche, son la opción para las horas del día y mejora en la madrugada con la bajante, las carnadas camarón, anchoa, magru, lisa, pejerrey, etc. LA ALMEJA ESTA PROTEGIDA, NOOOO LA SAQUES NI ENCARNES. En kayak a partir de los 600 metros variada casi completa y a veces ni un pique. Las especies que están en nuestras aguas rayas, corvinas, bagre de mar, roncadoras, lenguados, pez ángel, melgacho y algunas brótolas. Profesor Diego C. Araujo. Por nuestra parte en lo que hace a nuestro querido Paraná Guazú y Bravo lo mejor está pasando por la pesca de doradillos en gran cantidad y muchos que rondan los dos kilos y medio entremezclándose alguna sorpresa de esas que nos dejan con la boca abierta, se están pescando en todas las modalidades, spinning, señuelos, con carnada al golpe, con boyas a la pasada, la variada con buenas respuestas de bagres amarillos y de pati de muy buen porte, En el Paraná de las Palmas lo mejor sigue siendo las respuestas y capturas de lindos ejemplares de surubí con las carnadas tradicionales, las capturas de algunas bogas interesantes y en la variada como siempre con excelentes respuestas de especies de piel como bagres y pati. Entérate más sobre el estado del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz por los meses de Enero y Febrero todos los días jueves de 21:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, conducción y dirección general Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 Hs. SEMANARIO DEL PESCADOR PARA UN FIN DE SEMANA DISTINTO

Dorados en La Paz





En Lavalle muy buena pesca de corvinas negras



Semanario del Pescador:

El Estado del Pique de acá y de allá

Nuestro programa radial cambió de horario

