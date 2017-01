La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/ene/2017 HCD:

Se aprobó el nuevo aumento de tasas







Anoche, en la Asamblea de Mayores Contribuyentes del Concejo Deliberante, el Gobierno logró con cómoda mayoría imponer la nueva reforma impositiva, que gravará combustibles e incrementará habilitaciones, entre otras subas a contribuyentes de toda escala. Ibarra en el centro de las miradas. El Gobierno lo hizo de nuevo: por segunda vez en seis meses, lo ciudad debe afrontar un nuevo aumento impositivo, que se sentirá a la hora de ir a cargar nafta, obtener las habilitaciones para emprender un negocio o publicitar con grandes marcas. La reforma tributaria fue aprobada en Asamblea de Mayores Contribuyentes por 21 votos afirmativos contra 15 negativos (ausentes un concejal y tres contribuyentes), con excepción de los artículos 1, 6, 15, 19 y 20 de la ordenanza Impositiva, que fueron aprobados por unanimidad. Tanto oficialismo como oposición coincidieron en que era necesario incrementarles los tributos a los grandes consumidores de energía eléctrica; a las financieras y bancos; y correr los topes máximos de los aportes al Fondo Educativo, Salud Púbica y Prevención Ciudadana incluidos en la Tasa de Seguridad e Higiene. Sin embargo, no hubo consenso alrededor de la Monotasa, la Tasa de Red Vial y las habilitaciones para determinados comercios, entre otros puntos cuestionados. "La modificación de tasas es una oportunidad para la oposición de lograr rédito político", sostuvo ayer el mayor contribuyente Alberto Giordanelli, y no sin razón. Durante la asamblea que terminó de darles sanción definitiva a las modificadas Fiscal e Impositiva, los bloques disidentes desplegaron los mismos argumentos que venían repitiendo desde su introducción al HCD en los albores de diciembre: que en la mayoría de los casos se trataban de normas que implicaban aumentos desmedidos; que había articulados objetados judicialmente en otros distritos; y que el paso de ambos proyectos por la comisión de Presupuesto y Hacienda había sido desordenado y poco transparente. Pero cuánto de esa ganancia es mérito de los concejales opositores y qué parte corre por cuenta del secretario Ibarra es la evaluación que el intendente no debe postergar. Este jueves las críticas al titular de Hacienda municipal se dispararon a repetición. "Desprolijidad y falta de responsabilidad" consideró el concejal Marco Colella como las constantes en la elaboración de la Fiscal e Impositiva, pidiéndole "más profesionalismo" al Gobierno. "De forma y de fondo estás ordenanzas dan cuenta de la desprolijidad, la improvisación y el desconocimiento de la ciudad", afirmó por su parte la concejal Soledad Calle. El funcionario traído de Vicente López ni siquiera pudo zafar de los señalamientos internos: en plena asamblea Giordanalli reconoció que uno de los artículos estaba mal redactado y, a su terminó, el presidente del bloque Cambiemos, Mariano Raineri, no hizo mucho para blindarlo de los ataques. "El intendente ve todo, evaluará y tomará las decisiones que tenga que tomar", aseguró el edil cuando fue consultado por la prensa sobre la calidad del trabajo hecho por Hacienda. De todos los aumentos, el principal blanco de la oposición fue la tasa a cobrarse sobre el expendio de combustibles. "Es inconstitucional", subrayó Axel Cantlon, quien participó como mayor contribuyente, advirtiendo que su aplicación podría acarrear "futuros litigios" judiciales contra el Municipio. En línea, el concejal Norberto Bonola afirmó que al campanense le podría convenir "cargar nafta en Zárate" de imponerse una suba cercana a $60 por tanque lleno. Le pidió a Abella "cambiar el rumbo y ponerse del lado de la gente". Andrea García, otra de los mayores contribuyentes asistentes, analizó el impuesto desde otro ángulo: sostuvo que como está dirigido a la conservación de la vía pública al igual que Barrido y Limpieza, el Municipio pasará a cobrar dos tasas para ese fin. Sin embargo, desde el oficialismo minimizaron el impacto de la suba -Raineri estimó que un vecino promedio carga dos veces al mes el tanque, redondeando un incremento aproximado mensual de $120- y celebraron que lo recaudado por la Tasa de Red Vial se destine a un fondo afectado para pavimentar las calles de tierras remanentes dentro del partido. "Si le pido al Gobierno que haga cosas pero no le doy herramientas, ¿con que cara le exijo?", preguntó el concejal Carlos Cazador en una de sus intervenciones en recinto. Además, el vecinalista defendió la tasa indicando que se había aplicado en partidos como Tigre y San Martín sin inconvenientes. Sendos cuestionamien-tos de las bancadas disidentes y sus mayores contribuyentes también recibieron el aumento de las habilitaciones comerciales -en algunos rubros se triplicarían- y el fin de la habilitación provisoria; la monotasa; las tasas portuarias; la tasa a la publicidad con grandes marcas; y el desvió de recursos del Fondo Educativo hacia nuevos tipos de gastos. Mientras representantes y aliados del Gobierno apuntaron que el objetivo de las ordenanzas es "hacerle pagar más a los que más tienen" (Giordanelli), para la oposición estás medidas "buscan engrosar las arcas del Municipio" recaudando "a costa de no importa qué" (Colella). "Hace dos años aprobábamos ordenanzas de promoción industrial y hoy se sepulta toda posibilidad de desarrollo", sintetizó Calle.

"Hace dos años aprobábamos ordenanzas de promoción industrial y hoy se sepulta toda posibilidad de desarrollo", criticó Calle. NUEVA ASUNCIÓN EN EL FPV El ex Secretario General del SUTERH Campana, Julio Guaraz, juró ayer como concejal y luego integró el bloque del PJ-Frente para la Victoria.



HCD:

Se aprobó el nuevo aumento de tasas

