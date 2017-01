El remo campanense de luto: falleció José "Yeye" Viggiani

José "Yeye" Viggiani

Estrella del Boat Club, fue Campeón Argentino y recibió el Botón de Oro, máxima distinción de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados. (Por Héctor Taborda*) "Yeye era un tipo metódico, de gran conducta. Arriba del bote tenía mucho temple y potencia. Siempre estaba seguro de lo que debía hacer", recordaba Oscar Vdovsov, quien fuera en remo Campeón Argentino, Sudamericano y digno representante de nuestro país junto a Luis Alferi y Horacio Smith en los Juegos Paname-ricanos de Chicago. "Además, cuando me inicié tenía localmente una mira que era Viggiani, quien me acomapañaba", agregaba. El 12 de octubre de 1949 en Tigre, José "Yeye" Viggiani inicia su meritoria trayectoria deportiva al obtener junto a Victor M. Sánchez en Doble Par Cadete, el premio "Adolfo Heritzka". En San Nicolás, el 19 de marzo de 1950, gana el premio Spallarosa en el Doble Par Juniors, el binomio que José integraría con otro amigo del éxito como fue Manuel Antonio Querejeta. El 19 de noviembre de 1956 en Tigre, "Yeye" (como cariñosamente le decían sus amigos"), logra la Copa Tigre al ser el primero en un Par Juniors. Dos días después en Rio Santiago, el mismo remero obtiene el premio Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Durante 1956/57 el Campana Boat Club contrata al señor Rafael Panelo para dirigir el equipo de remeros de esta prestigiosa entidad, y el 10 de noviembre del 57 en Tigre los remeros José Viggiani, Mario H. Smith, Luis R. Alferi, Glorialdo Stamponi y Nestor Barragán como timonel; se adjudican la copa Canottieri Italiani en Cuatro Jrs. B. El 14 de septiembre de 1958, el CBC alcanza su primer halago en Ocho Largos Cadete, que estaba integrado por Juan F. Hanke, Mario y Horacio Smith, Alfredo Castaño, Jose Viggiani, Oscar Vdovsov, Luis Alfieri, Glorialdo Stamponi y Traverso como timonel. Ellos mostraron una calidad de remo superior en todo su recorrido. Y seguirían las alegrías para José, como la del 9 de noviembre de ese mismo año, en el Doble Par Senior junto a Oscar Vdovsov en Santa Fe, ganando con amplia diferencia. El 28 de diciembre de 1960, fue a pesar del mal tiempo reinante, una linda despedida de año para "Yeye" y Oscar en aguas de San Nicolás en donde se llevaba a cabo el Campeonato Argentino para Juniors y Seniors. Con relación a la misma, la prestigiosa revista "El Gráfico" del 4 de enero de 1961, como subtitulo decía: "...Campana presentó un paír-cars sin timonel que por su calidad excedió la categoría", al hacer el comentario de la regata manifiesta: "José Viggiani y Oscar Vdovsov formaron el pair-cars sin timonel del Campana Boat Club, el que frente a otro, obtuvo una victoria por varios largos. Tiempo de 8´08". No hay duda que Vdovsov no debe dejar el single para tentar en el pair; pero lo cierto es que con Viggiani formaron una pareja que andaría muy bien en el senior". Más tarde ambos serían Campeones Argentinos. La Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA) les otorgó el Botón de Oro, la máxima distinción, al igual que a Lucas Zapata, Horacio Smith y Luis Alferi. Una ya lejana tarde estuve junto con "Yeye" en el mismo lugar donde iniciara su larga y fecunda trayectoria deportiva. Recuerdo que el sol ya se perdía en el horizonte, poniéndole su último brillo a nuestro río Paraná. El mismo que este hombre en sus años juveniles había recorrido tantas veces con un par de remos en esos duros entrenamientos, en busca de obtener su mejor preparación para de esta manera aspirar con mayores posibilidades al triunfo que luego llegaría. Lo noté feliz al lado de su querida institución náutica. Y no era para menos, fueron más de 12 años bogando no solo por aguas argentinas, sino también internacionales. Solo o acompañado; dando muestras siempre de un elevado espíritu deportivo. *En homenaje al querido "Yeye" Viggiani; quien perdurará siempre en el recuerdo como una estrella del remo campanense.

VIGGIANI JUNTO A OSCAR VDOVSOV, CON QUIEN SE CONSAGRÓ CAMPEÓN ARGENTINO. UN BOTE, UN LEGADO En 2011, el Campana Boat Club adquirió un nuevo bote Cucchietti single ligero, al que le impuso el nombre de José "Yeye" Viggiani en homenaje a toda su trayectoria deportiva en la institución. En la imagen (de 2014), Milagros Rambaud impulsándolo.



