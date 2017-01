La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/ene/2017 Doble triunfo de Villa Dálmine en el primer amistoso del ciclo de Facundo Argüello







El Violeta enfrentó a The Strongest con saldo positivo: ganó 2-1 en el partido entre titulares y 1-0 entre suplentes. Luego de dos semanas de pretemporada, Villa Dálmine disputó ayer su primer amistoso del año, que también fue el primer ensayo futbolístico del ciclo que tiene a Facundo Argüello como director técnico Violeta. Y el saldo fue positivo, porque el equipo de nuestra ciudad superó a The Strongest en los dos encuentros de 50 minutos que se llevaron adelante en la cancha auxiliar de Club Lanús. En la primera parte se midieron los equipos titulares y el triunfo de Villa Dálmine fue por 2 a 1 con goles de Pablo Ruiz (de penal) y Ariel Coronel (aprovechó un rebote dentro del área). En ese primer partido, Argüello mostró continuidad respecto a lo que venía planteando Walter Marchesi. Al menos desde los nombres, con una formación muy similar a la titular del semestre pasado, aunque con algunos matices, como la presencia de Fernando Otarola en el arco (arrancó como inicial a pesar de la llegada de Sebastián Blázquez) y de Lautaro Fórmica como lateral por izquierda (casi no jugó en esa posición desde que llegó a Villa Dálmine) y la decisión de apostar por el juvenil Juan Manuel Mazzocchi en lugar del uruguayo Mauricio Alonso (por su lesión se perderá todo el semestre). En tanto, Fabrizio Palma jugó junto a Horacio Falcón en un lugar que podría ocupar a futuro Federico Recalde, baja ayer por una molestia muscular. Y aunque los nombres fueron prácticamente los mismos, se advirtió una mejoría en el volumen de juego del Violeta y, sobre todo, en la generación de opciones de gol. Incluso, la victoria podría haber sido más abultada en esos primeros 50 minutos de juego. En el segundo partido, a pesar de presentar 11 jugadores distintos, la línea de Villa Dálmine volvió a ser la misma y siguió generando situaciones de riesgo con sus hombres más adelantados: Jonatahan Figueira, Brian Visser y Ezequiel Cérica. Sin embargo, el gol del 1-0 final llegaría a través de un cabezazo de Gaspar Lezcano Las dos novedades más importantes de este segundo encuentro en el equipo de nuestra ciudad fueron la presencia del arquero Sebastián Blázquez (único refuerzo confirmado hasta el momento) y el regreso del mencionado Visser luego de recuperarse de una rotura de ligamentos. El próximo amistoso de Villa Dálmine será este sábado desde las 10 de la mañana en Campana ante el Zulia Fútbol Club de Venezuela, equipo que se prepara para jugar la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

JUAN MANUEL MAZZOCCHI JUGÓ PARA LOS TITULARES.

TRAS SUPERAR UNA DURA LESIÓN, BRIAN VISSER VUELVE A SER OPCIÓN DE ATAQUE.

LEONARDO CARBONI FUE EL CENTRODELANTERO TITULAR ELEGIDO POR ARGUELLO. SÍNTESIS PRIMER PARTIDO VILLA DALMINE (2): Fernando Otarola; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Lautaro Formica; Horacio Falcón, Fabrizio Palma; Juan Manuel Mazzocchi, Lucas Favalli, Pablo Ruiz; y Leonardo Carboni. DT: Facundo Argüello. THE STRONGEST (1): Daniel Vaca; Diego Bejarano, Luis Maldonado, Juan Valverde, Marvin Bejarano; Raúl Castro, Diego Wayar, Walter Veizaga; Matías Alonso, Pablo Escobar y Rodrigo Vargas. DT: César Farías. GOLES: 13m Pablo Ruíz (VD) -de penal-; 26m Ariel Coronel (VD) y 28m Pablo Escobar (TS) ARBITRO: Santiago Cuenca CAMPO DE JUEGO: Auxiliar Lanús. SÍNTESIS SEGUNDO PARTIDO VILLA DALMINE (1): Sebastián Blazquez; Federico Acosta, Ángel Alonso, Luciano Recalde, Jorge Demaio; Leonardo Cisnero (41m Augusto Colaneri), Gaspar Lezcano; Brian Visser (41m Julián Cardellino), Diego Núñez, Jonathan Figueira; y Ezequiel Cérica. DT: Facundo Argüello. THE STRONGEST (0): José Peñarrieta; Luis Martelli, David Checa, Agustín Jara, Ramiro Ballivián; Miguel Quiroga, Daniel Coca, Rerian Percy Loza, Pablo Moreira; Oscar Díaz y Nelvin Soliz. DT: César Farías. GOL: 15m Gaspar Lezcano (VD) ARBITRO: Santiago Cuenca CAMPO DE JUEGO: Auxiliar Lanús.

Doble triunfo de Villa Dálmine en el primer amistoso del ciclo de Facundo Argüello

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: