La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/ene/2017 Básquet - CCC:

"Estamos en un buen momento de equipo"







El entrenador Esteban Sánchez analizó el presente del Club Ciudad de Campana, que se prepara para la segunda fase del Provincial de Clubes. Hoy y mañana tendrá amistosos importantes en el marco de la Copa Ciudad de Campana. Esta noche comenzará la "Copa Ciudad de Campana", el torneo de básquetbol organizado por el Municipio junto al Club Ciudad de Campana y que contará con la participación de River Plate, Sportivo Escobar (ambos del Torneo Federal, ex Liga B) e Independiente de Zárate. Hoy, en primer turno, se enfrentarán River vs Sportivo Escobar y luego, Ciudad de Campana vs Independiente. Mañana, en tanto, los perdedores jugarán por el tercer puesto, mientras que los ganadores lo harán por el título. Para el Tricolor serán partidos importantes en el marco de la parte final de la preparación que está realizando para afrontar la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes, etapa en la que compartirá zona con Presidente Derqui, Regatas de San Nicolás y Juventud de Cañuelas. "Nos van a venir bien estos encuentros", remarcó Esteban Sánchez, entrenador del CCC. "Son un golazo porque necesitábamos jugar amistosos en la semana previa al reinicio de la competencia y va a estar bueno también enfrentar a un equipo de una categoría superior. También nos va a dar la posibilidad de mostrar el equipo a la ciudad, mostrar que está conformado por todos chicos de la ciudad y ver que el proyecto que llevamos adelante apela mucho al sentido de pertenencia. Promocionar eso me parece que va a ser positivo", agrega en el inicio de un diálogo con La Auténtica Defensa que se extenderá con el análisis del equipo que conduce. -¿Qué balance hicieron de la primera fase del Provincial? -Un balance positivo. Hemos cambiado algunas cuestiones de diseños tácticos, más aplicado ahora a la velocidad de los jóvenes y a la presión defensiva también para proponer un ritmo elevado de juego y así aprovechar nuestro atleticismo y las capacidades físicas del plantel joven que tenemos. Fuimos creciendo y en la segunda rueda ganamos seis de los siete partidos que disputamos. Y le ganamos a los dos equipos que terminaron primero y segundo en nuestra zona (Somisa de San Nicolás y Atenas de La Plata). Y así terminamos en un tercer puesto sólido. Nos hemos mostrado competitivos con los más poderosos, pero también se nos han escapado dos de los cuatro juegos que perdimos por ser jóvenes o porque todavía no había madurado el nuevo sistema de juego. -¿Esas victorias ante Somisa y Atenas le dieron el golpe de confianza que el equipo necesitaba? -Sí, pero somos un equipo que ya había ganado en Somisa, que le ganó a Racing de Chivilcoy, que ascendió el año pasado. O sea: un equipo que ya ha dado grandes batacazos en su historia, porque la base del equipo ya viene de varios años. Entonces no somos un equipo que necesitaba confirmación. Sí demostramos una maduración en los nuevos ajustes. -¿Cuáles fueron los ajustes en ofensiva? Porque el equipo tiene dos vertientes de gol muy marcadas: el juego interior con Corvalán y Rossini y el lanzamiento de tres puntos de los perimetrales. -Nosotros buscamos que la ofensiva sea balanceada. Intentamos no depender de ningún jugador y que cada jugador tenga su momento. Intentamos proponer un juego asociado de pases para ser difíciles de ajustar y que no seamos un equipo que si vienen a ajustar a Francisco (Santini) se queda sin canasto. Tenemos primeras opciones, pero la pelota también pasa mucho por las manos de Matías (Nieto), que por ahí no anota, pero genera para los compañeros. Después, los más jóvenes como Eliseo (Iglesias), Guido (Cadelli) o Julián (Maldonado) salen de la banca con todo. Somos un equipo en el que todos tienen gol. Me parece que no tiene tanto que ver si apostamos a una cosa u otra, sino ver dónde tenemos ventaja. -¿Y cómo están para la segunda fase? -Estamos en un buen momento de equipo. Se está trabajando muy bien en doble turno, con ambición. Los chicos demuestran ambición y se podría decir que estamos en un buen proceso. -¿Qué análisis podés dar de los rivales de esta segunda fase? -Presidente Derqui es un equipo que aparentemente tiene la mejor plantilla del torneo. Fichó jugadores de experiencia para esta categoría y algunos de un nivel superior incluso. Tiene un gran entrenador (Marcelo Asturiano) y por algo fue el que más puntos cosechó en la primera parte. Creemos que podemos ganarle. No pensamos que es un rival inalcanzable. En tanto que Regatas fichó a un jugador importante como lo es Facundo Fillol (con pasado en Liga Nacional, TNA y Torneo Federal), que es un anotador con muchos recursos. Con él y con los dos pivots que ya tenían (Ferrero y Andollo), que son de mucha talla y jerarquía, quedaron con un plantel muy interesante y mantienen una localía muy fuerte. Pero es la misma situación que con Derqui: sabemos que les podemos ganar. No siento que vamos ni de punto ni de banca con nadie. Nosotros vamos a competir y después será cuestión de detalles en cada noche y en cada juego. El caso de Juventud de Cañuelas, perdimos allá y ganamos acá, lo cual marca cierta paridad. Es una especie de "zona de la muerte", pero ya sabíamos de antemano que en esta parte del torneo no hay margen de error. -Se incorporó Pablo Olivera para la segunda fase. -Sí. Pablo viene a sumar. No es que lo hemos ido a buscar, sino que él vuelve a su ciudad después de estudiar en La Plata y vuelve al club en el que se formó como juvenil. Su talla nos va a permitir tener una opción más de recambio en el juego interior.

SÁNCHEZ DESTACÓ QUE EL EQUIPO CRECIÓ A PARTIR DE AJUSTES TÁCTICOS PENSADOS PARA APROVECHAR EL ATLETICISMO Y LAS CAPACIDADES FÍSICAS DEL JOVEN PLANTEL CON EL QUE CUENTA EL CCC EN ESTE PROVINCIAL DE CLUBES.



