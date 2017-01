”Descomer” al trabajador

P U B L I C

"La posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema laboral, como lo es en el organismo humano comer y descomer". (Miguel Ángel Ponte, Secretario de Empleo) Descomer es un término poco usado, aunque es un concepto más que conocido para cualquiera. Significa "Deponer", "expulsar excrementos". Más allá de la utilización de un término claramente en desuso, el concepto utilizado es de lo más interesante. Toda una declaración de principios. Definir al inicio de la relación laboral como "comer" y a su finalización como "descomer" implica ver a la relación laboral como un proceso digestivo. Donde se reciben los alimentos, se van degradando hasta sacar todo lo provechoso para luego ser desechados. Continuando la figura, podemos decir, que esos desechos serán nuevamente degradados por otro organismo y así hasta que nada quede. No queda más que preguntarle qué gana un trabajador en una relación laboral que se basa en sacarle todo el provecho y desecharlo. No es una visión nueva en nuestro país, desde hace 200 años, salvo en muy honrosas excepciones, nos vienen diciendo que los trabajadores somos desechos. Pero en este país existe algo que hace que esas declaraciones sean aún más escandalosas: la filosofía y la doctrina peronista. Los trabajadores tenemos bien en claro que de la relación laboral debemos salir ganando todos, patrones y obreros. Que una relación laboral sana permite el desarrollo material, espiritual y cultural del trabajador y la trabajadora y sus familias. Porque no sólo tiene fuerza de trabajo un trabajador, también tiene creatividad, sacrificio, inteligencia, amor, sensibilidad. No solo es trabajador, también es estudiante, artista, artesano, atleta. Reducir a una persona sólo a su relación con la generación de riqueza no es más que negarle su carácter de ser humano. No debe ser ajena, además, al señor Secretario la idea de que si un trabajador se queda sin trabajo no es algo menor. Es su sueldo la principal, y en la mayoría de las veces la única, fuente de ingresos. Con tanta liviandad habla de no poder pagar los servicios, el alquiler, comprar ropa comida. El infierno en la tierra para cualquier persona. Destruye familias, vidas. No es sorprendente que haya personas que opinen así. Sí sorprende que no tenga reparo en decirlo siendo funcionario precisamente del Ministerio que tiene como objetivo defender los derechos de los trabajadores, y que tan bien lo hizo cuando estuvo la decisión política de hacerlo. ¿Es esa la propuesta de empleo que propone? Eso no es empleo, es explotación.

”Descomer” al trabajador

Por Agrupación Encuentro Peronista

