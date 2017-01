La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/ene/2017 Evaluarán la capacidad de respuesta ante incendios en edificios altos







Bomberos Voluntarios y Defensa Civil trabajarán conjuntamente. En la primera fase, durante febrero, no se tratará de simulacros, sino de ejercicios para comprobar vías de acceso, mejor posicionamiento de los equipos de rescate y los de lucha contra incendio. Bomberos Voluntarios y Defensa Civil de Campana programan en conjunto la realización en febrero de una serie de ejercicios involucrando edificios de la ciudad de varios pisos, con el objetivo de ver la capacidad de respuesta y el alcance del equipamiento disponible. En esta primera fase no se tratará de simulacros, sino de ejercicios para comprobar vías de acceso, mejor posicionamiento de los equipos de rescate, y los de lucha contra incendio. No habrá, en cambio, simulación de personas que requieran auxilio, personas afectadas por humo o llamas, corte de suministro de gas o electricidad o traslado de personas al hospital, entre otros aspectos que quedarán para una fase posterior. "Por razones de operatividad se deberá cortar la calle donde se realice el ejercicio. Cuando se disponga del programa en firme, informaremos las calles, días y el horario de corte de las mismas", señalaron desde Defensa Civil.

LOS SIMULACROS, CON PERSONAS QUE REQUIERAN DE AUXILIO, SE REALIZARÁN EN UNA SEGUNDA FASE DE ESTE PROGRAMA.



