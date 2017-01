La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/ene/2017 Aparecieron alacranes en una vivienda de Villanueva









NOTICIA RELACIONADA: Alacranes en los barrios Otamendi y Villanueva La Auténtica Defensa contactó a una vecina que el verano pasado ya había encontrado alacranes en su casa y que este año volvió a tener la indeseada visita de otros tres. La mujer detalló las acciones que toma para combatirlos y prevenir incidentes. No sólo en Otamendi se registró la presencia de alacranes en nuestra ciudad. También fueron advertidos en una casa del barrio Villanueva ubicada sobre la calle Ricardo Rojas. "El verano pasado encontramos tres o cuatro, no recuerdo bien. Y este verano ya encontramos tres", le reveló la propietaria de la vivienda a La Auténtica Defensa. Las apariciones de esta temporada fueron registradas por la mujer: la primer se dio en una pieza y se trataba de un alacrán "muy chiquito"; el segundo fue hallado muerto y ya era "grande"; y el tercero fue advertido anoche, "vivo y del tamaño de una pila". La presencia de estos arácnidos ha obligado a la familia a tomar ciertos hábitos de precaución. Sobre todo desde el año pasado, cuando encontraron un alacrán entre las sábanas de la cama de su hija. "Desde entonces, siempre rocío con insecticida todas las habitaciones y los baños y tapo las rejilas con tela de mosquitero. Además, utilizamos un veneno especial que le recomendaron a mi marido y también productos desinfectantes con fragancia de lavanda, porque nos dijeron que la lavanda los repele", detalla la mujer, quien mueve y revisa muebles, camas y sábanas antes de dormir. Consultada sobre si optó por una fumigación especial, la vecina explicó que los especialistas le señalaron que los alacranes encontrados "no eran venenosos" y que no se trata de "una plaga", por lo que descartaron el procedimiento. Y aparentemente, de acuerdo a lo que charló con otros vecinos de la zona, sólo han aparecido alacranes en su domicilio. "Ante la presencia humana, se quedan quietos y no se mueven. No disparan como las cucarachas. Incluso, el año pasado, la señora que trabaja en casa llegó a agarrar a uno que, por suerte, no la picó", contó.

ANOCHE, ESTA FAMILIA QUE VIVE EN LA CALLE RICARDO ROJAS, RECIBIÓ LA VISITA DEL TERCER ALACRAN DE ESTA TEMPORADA. "ESTABA VIVO Y TENÍA EL TAMAÑO DE UNA PILA", CONTÓ LA MUJER.



Aparecieron alacranes en una vivienda de Villanueva

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: