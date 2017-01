Fútbol 7: Comenzó el Torneo de Verano del Club Ciudad de Campana

Participan 24 equipos divididos en dos zonas. El lunes se jugó la primera fecha y hoy se disputa la segunda. Arranque ganador de equipo de La Auténtica Defensa.

El pasado lunes comenzó la "Copa Sunny Trofeos 2017", el Torneo de Fútbol 7 de Verano que organiza el Club Ciudad de Campana en sus canchas de césped sintético.

El certamen participan 24 equipos divididos en dos zonas de 12 que se disputarán todos contra todos a 11 fechas, con doble jornada por semana (se juega los lunes y viernes). Así, esta noche se estará llevando adelante la segunda fecha del torneo.

En la primera se registraron los siguientes resultados:

ZONA A

*Humilde Team 2 - Carpintería Metálica Curti 0. Goles: Joaquín Albano y Alexis Gerez (HUM)

*La Autentica Defensa 5 - MM Instalaciones Eléctricas 3. Goles: Facundo Dimenna (2), Franco Parrilla, Javier Novo y Pablo Bogado (LAD); Gastón Daniel, Walter Piriz y Miguel Pujol (MMIE)

*Paliza Táctica 2 - Amarula FC 4. Goles: Gonzalo Hernández (2) (PAL); Marcos Jendrulek (2) y Roberto Jendrulek (2) (AFC)

*El Muro FC 0 - Académicos 3. Goles: Ignacio Gavazzi (2) y Juan Manuel Vera (ACA)

*Cervercero 0 - Los Retunaldos 3. Goles: Santiago Medici (2) y Mauro Pérez (LOR)

*Hierros Campana 1 - Gomería JND/Lavadero Mr. Wash 3. Goles: Juan Pablo González (HIE); Miltón Del Valle (2) y Esteban González (GJN)

ZONA B

*Pago al Toque 2 - Carcare CYL 4. Goles: Matías Marchan (2) (PAG); Mario Velurtas, Thiago Espíndola, Paulo Espíndola y Mauro Garrido (CAR).

*Tarántula FC 5 - Paso a Paso 0. Goles: Martín Baigorri (3), Lautaro Lescano y Jonathan Alfaro (TAR).

*Italianisimas FCA 4 - Carnicería El Apo 0. Goles: Germán Maidana (2) y Maximiliano Márquez (2) (ITA).

*Interacero S.A 1- LPSD (La 20) 1. Goles: Juan Manuel Amestoy (INT); Ramiro Litardo (LPSD).

*Aranjuez 3 - Mirtha La Pantera 3. Goles: Braian Villaverde (2) e Ian Albornoz (ARA); Jorge González (2) y Ramiro Antelo (MLP).

*Plegadoras Migueles 0 - Fiesta Dulce 3. Goles: Sebastián Sauan, Cristián Bettiga y Gabriel Bettiga (FDU)

PRÓXIMA FECHA. Esta noche se disputará la segunda fecha del certamen con los siguientes encuentros:

ZONA A: Carpintería Metálica Curti vs. La Autentica Defensa; Amarula FC vs. Gomería JND/Lavadero Mr. Wash; Hierros Campana vs. Los Retunaldos;

Paliza Táctica vs. Humilde Team; Académicos FC vs. Cervercero; y MM Instalaciones Eléctricas vs. El Muro FC

ZONA B: Carcare CYL vs. Tarántula FC; LSPD (La 20) vs. Fiesta Dulce; Interacero vs. Pago al Toque; Mirtha La Pantera vs. Plegadoras Migueles; Carnicería El Apo vs. Aranjuez; Paso a Paso vs. Italianisimas FCA.

GOLEADORES DEL TORNEO: 1) Martín Baigorri (Tarantula FC), 3 goles; 2) Facundo Dimenna (La Autentica Defensa), Marcos Jendrulek (Amarula FC), Roberto Jendrulek (Amarula FC), Ignacio Gavazzi (Académicos FC), Santiago Medici (Los Retunaldos), Miltón Del Valle (Gomería JND/Lavadero Mr. Wash), Maximiliano Márquez (Italianisimas FCA), Germán Maidana (Italianisimas FCA) y Braian Villaverde (Aranjuez), 2 goles.

ARRANQUE GANADOR DE LA AUTÉNTICA

El equipo de La Auténtica Defensa comenzó el torneo con una victoria por 5 a 3 sobre MM Instalaciones Eléctricas gracias a los goles de Facundo Dimenna (2), Franco Parrilla, Javier Novo y Pablo Bogado.

El conjunto que representa a nuestro medio está integrado por: Agustín Parrilla, Alejo Sarna, Augusto Martin, Elias Bencich, Facundo Dimenna, Franco Parrilla, Iván Sierra, Javier Novo, Juan Martín Giménez, Julián Ithurburu, Luciano Almada, Martín Galeano, Nicolás Sarlinga, Pablo Bogado y Pedro Martín.