Milano sobre la AFA: ”Estamos muy mal, pero se entendió que debe haber un Presidente”

El Vicepresidente de Villa Dálmine, integrante del Consejo Ejecutivo, señaló que la situación del fútbol argentino "es agobiante y crítica", pero confía en que el 15 de febrero se realice la Asamblea y se elija a un nuevo Presidente de AFA para comenzar a solucionar los problemas. En la misma línea que otros dirigentes que son referentes del fútbol de Ascenso de nuestro país, el Vicepresidente de Villa Dálmine, Jorge Milano, remarcó que la clave para solucionar el actual conflicto que se vive en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es la realización de la Asamblea convocada para el 15 de febrero para elegir al nuevo Presidente de la entidad. "Creo que se va a dar un acuerdo entre los dirigentes, porque esto así no puede seguir. Si no hay un Presidente (de AFA) de consenso será muy difícil salir de esta situación o llegar a soluciones", contó en diálogo con La Auténtica Defensa. "Creo que hay comienzo de acuerdo para que haya consenso y podamos elegir un presidente legítimo. Tuvimos la suerte que el Tribunal de Disciplina, que es el único ente legitimado para funcionar en AFA por FIFA, avaló la convocatoria a Asamblea. Así lo tiene que entender la FIFA y también la IGJ, que debe aprobarlo. Al tener legitimado el llamado a Asamblea, el 15 de febrero se va a elegir Presidente, se van a reformar los estatutos y se hará seguramente la rescisión del Fútbol para Todos para que el Presidente elegido en esa fecha pueda negociar con las distintas operadoras de cable los derechos audiovisuales del fútbol argentino", detalló "Pato" al respecto. "Hoy estamos muy mal, pero creo que ahora se entendió que debe haber un Presidente y que no se puede esperar más. Por eso confío que para los primeros días de marzo, esto debe estar solucionado", se ilusionó el dirigente Violeta. En cuanto al hoy, el análisis de Milano fue crudo: "La situación del fútbol argentino y del Nacional B es agobiante y crítica. Hemos decidido no comenzar el torneo, porque es una realidad que si a los jugadores no les podemos pagar los meses que les debemos, es imposible pedirles un esfuerzo más. Es una cuestión de humanidad". Y agregó: "Por cómo viene la mano, esto va a continuar un tiempo más. Ya el 60% de los clubes de Primera División está colapsando también. Solamente hay diez clubes que hoy no estarían teniendo inconvenientes y podría jugar. Pero creo que deberían ser solidarios y no caer en frases desafortunadas como las de Rodolfo D´Onofrio (Presidente de River Plate). Todos deben ser solidarios, porque los campeonatos se juegan con todos los equipos, no solamente con River y Boca". Además, el vicepresidente de Villa Dálmine también remarcó la decisión de la mesa del Nacional B: "Somos la categoría más castigada, más sufrida y la que más plata tiene que desembolsar para poder viajar. Por eso, en este contexto de atraso de pagos, es imposible continuar el torneo y tomamos la decisión de no poner una fecha de reinicio del campeonato".

Jorge "Pato" Milano, Vicepresidente de Villa Dálmine ESTADIO: MIENTRAS ESPERA NOVEDADES, EL CLUB SE MUEVE Milano adelantó que desde Villa Dálmine solicitarán reuniones con todos los bloques del HCD "para analizar la situación" del proyecto. "No podemos seguir dilatando esta posibilidad histórica de que el estadio sea propiedad de los socios", señaló al respecto. Así como en la AFA son tiempos de sucesivas reuniones en busca de una solución, en Villa Dálmine esperan un escenario similar respecto al proyecto que le permitiría contar con las escrituras del estadio de Mitre y Puccini. "Después de la última reunión en el Concejo Deliberante en septiembre pasado quedamos a la espera de novedades y no supimos mucho más ni volvimos a participar de reuniones", explicó el Vicepresidente del club, Jorge Milano. "No podemos seguir dilatando esta posibilidad histórica de que el estadio de Villa Dálmine sea propiedad de los socios. A nosotros no nos mueve ningún interés político, bregamos por esto en la gestión de Stella Maris Giroldi y lo seguimos haciendo con la de Sebastián Abella", agregó el dirigente Violeta. En ese sentido adelantó que desde el club gestionarán reuniones con los diferentes bloques políticos del Concejo Deliberante "para analizar la situación" del proyecto y "reactivarlo". "No queremos solamente que el proyecto se apruebe, queremos que salga por unanimidad, porque entendemos que la historia e importancia de Villa Dálmine para la ciudad así lo merece", cerró Milano. VILLA DÁLMINE DISPUTA SU SEGUNDO AMISTOSO Desde las 9.30 horas recibe en su estadio al Zulia FC de Venezuela, que se prepara para jugar la Copa Libertadores. En la mañana de hoy, Villa Dálmine estará disputando su segundo amistoso de la actual pretemporada cuando reciba la visita del Zulia FC de Venezuela, equipo que se está preparando para afrontar la próxima Copa Libertadores de América. El conjunto dirigido por Facundo Argüello se enfrentó el pasado jueves a The Strongest (Bolivia), en un encuentro en el que dejó buenas sensaciones más allá de las victorias 2-1 en el partido entre titulares y 1-0 en el juego entre suplentes. Ahora tendrá un nuevo ensayo futbolístico y con la posibilidad de realizarlo en su propio estadio, buscando la mejor forma para el reinicio del torneo.

Milano sobre la AFA: ”Estamos muy mal, pero se entendió que debe haber un Presidente”

