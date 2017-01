Allanamientos y detenciones en Campana por robos en Baradero

Un individuo de 28 años fue detenido en el barrio Las Campanas, acusado de al menos tres hechos delictivos. En tanto, está prófugo el dueño del auto utilizado para esos asaltos. Además, son buscadas dos personas en Baradero, señaladas como "entregadores". Un joven de 28 años, domiciliado en el barrio Las Campanas, fue detenido en el marco de una investigación por "Robos agravados reiterados" ocurridos en la ciudad de Baradero. En tanto, su supuesto cómplice, de 22 y también de nuestra ciudad, se encuentra prófugo tras los allanamientos que se realizaron en las viviendas de ambos. A su vez, también son buscadas dos personas de la propia ciudad de Baradero, quienes habrían actuado como "entregadores". Una de ellas sería novia del joven de 28 años detenido en Las Campanas. La investigación comenzó luego de tres hechos denunciados en Baradero: el robo de un automóvil y una escopeta a un médico de esa ciudad, ocurrido el 1º de enero; y otros dos ilícitos de similares características registrados el 6 y el 12 de enero. Fue entonces que tomó intervención la DDI San Nicolás, que logró establecer que el vehículo que utilizaban los delincuentes estaba radicado en Campana (gracias al aporte de un testigo que memorizó la patente del auto). Así se determinó de quién era propiedad el rodado (el joven de 22 años que está prófugo) y quien lo utilizaba también (el detenido de 28 que mantenía una relación con una chica de Baradero). A partir de ello, se solicitaron las órdenes de allanamiento y detención correspondiente y con la colaboración de la DDI Campana y el Comando de Patrulla Campana se realizaron sendos procedimientos en nuestra ciudad. Uno de los allanamientos se concretó en la calle Dallera del barrio Las Campanas donde fue detenido el sospechoso de 28 años. En su domicilio se secuestraron múltiples artefactos de informática que podrían haber sido producto de los ilícitos denunciados en Baradero y también un automóvil Fiat. En tanto, el otro procedimiento se realizó en el barrio Dálmine Viejo, donde no fue hallado el sospechoso, pero sí fue aprehendido su padre (ex concejal de la ciudad) por la tenencia en su domicilio de tres revólveres y municiones de diferentes calibre. Finalmente, el tercer allanamiento fue en Baradero, en busca de la novia del individuo detenido y su hermano, quienes habrían actuado como "entregadores" en los hechos denunciados. Sin embargo, ese procedimiento no permitió dar con sendos paraderos y sólo arrojó una aprehensión por infracción a la Ley 23.737 (se hallaron dos plantas de marihuana en poder de un joven de 21 años).

Allanamientos y detenciones en Campana por robos en Baradero

