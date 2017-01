Piden completar los trabajos de zanjeo en San Jacinto

Es en la calle De la torre, ahora de alta circulación. Pasó la máquina perfiladora, pero la tierra desplazada tapó la zanja a lo largo de la primera cuadra que, además, esta aguas abajo del barrio. Una gacetilla municipal fechada el pasado 12 de enero daba cuenta de esperados e importantes trabajos de mantenimiento realizados en el barrio San Jacinto. "(…) una cuadrilla –detallaba la comunicación oficial- se trasladó hasta la calle De la Torre. En este sector del barrio, inicialmente, se realizó un corte de pasto y la limpieza íntegra de un basural (…) Además se llevaron a cabo tareas de perfilado en toda la extensión de la calle y se realizaron cruces de calle, para lo cual se colocaron nuevas tuberías reemplazando a otras añejas que se encontraban dañadas". Viniendo desde el distribuidor Otamendi de Ruta 9, la calle De La Torre es la primera de San Jacinto, perpendicular a la colectora. Mira a un gran campo sin mejoras que separa a ese barrio del de Otamendi y, colina arriba, termina en el circuito de motocross. "Hacía falta, y la calle quedó perfecta, pero vengan a ver lo que me dejaron a mí" dijo Esmeralda Arnedo, frentista de De La Torre, y con 50 años viviendo en San Jacinto. "Realizaron todo el perfilado, y todo el zanjeo desde el fondo hacia la colectora, pero se olvidaron de esta cuadra, que recibe el agua de todo el trayecto", nos explicó Arnedo y agregó "zanjearon todo hasta Mollo, pero falta de Mollo hasta la colectora. No sólo no zanjearon, sino que directamente taparon la zanja con la tierra desplazada durante la tarea de perfilado de la calle. Por eso, los días de lluvia toda la cuadra queda anegada y toda la inversión realizada es inútil". Arnedo también se lamentó de cómo a veces las mejoras se vuelven en contra del vecino: "Como ahora esta calle está en buen estado, muchos vecinos la eligen como primera opción para entrar o salir del barrio, y a alta velocidad. Pero como no pasa el regador, la tierra que vuela es impresionante. Y si pongo un lomo de burro para que reduzcan la velocidad, me arriesgo a que me cobren una multa. Cuando vuela la tierra, me pregunto si no la prefiero la calle llena de pozos como antes". La vecina pidió también para que terminen las tareas de desmalezamiento y retiro de basura en el sector de De La Torre y Colectora "donde se esconden los malandras para asaltar a la gente" y que sea escuchado su reclamo para que se pode un antiguo eucaliptus seco que se encuentra sobre su vereda: "Me cansé de hacer reclamos para que vengan a verlo. Un día de estos se cae una rama sobre alguien y vamos a lamentar una tragedia. Y si no, se lleva puesto el cable de luz y deja a oscuras a todo el barrio", concluyó.

Piden completar los trabajos de zanjeo en San Jacinto

