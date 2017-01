Anoche, el Millonario venció a Sportivo Escobar, mientras que el Rojo superó al CCC en la otra semifinal. El partido por el título será desde las 20.30 horas, mientras que el encuentro por el tercer puesto arrancará a las 19. Con una importante concurrencia de público, ayer comenzó la "Copa Ciudad de Campana", el cuadrangular amistoso organizado por el Municipio y el Club Ciudad de Campana. Y en esta jornada inaugural ya quedaron definidos los finalistas del certamen: River Plate e Independiente de Zárate. El conjunto Millonario venció 82 a 74 a Sportivo Escobar en un duelo de equipos que participan del Torneo Federal (ex Liga B). El encuentro se quebró en el tercer cuarto, cuando River Plate firmó un parcial de 25-15 y se escapó en el marcador tras un primer tiempo parejo en el que Sportivo Escobar había terminado al frente tanto en el primer cuarto como en el segundo. En tanto, en la otra semfinal, en duelo de equipos que juegan en el Torneo Provincial, Ciudad de Campana no pudo aprovechar la localía y volvió a sufrir a Independiente de Zárate, que ya lo había vencido en la última final del Torneo Oficial de la ABZC. Esta vez, el Rojo se impuso por 71 a 68 en un partido que terminó con algunos incidentes. De esta manera, esta noche, en primer turno (19 horas) se jugará el partido por el tercer puesto (Ciudad de Campana vs Sportivo Escobar) y luego, desde las 20.30, se disputará la final entre River Plate e Independiente (Z).

EL INTENDENTE ABELLA ACOMPAÑÓ LA VELADA Y POSÓ JUNTO AL EQUIPO DE CIUDAD.



Básquet:

River Plate e Independiente de Zárate definen la ”Copa Ciudad de Campana”

