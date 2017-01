Raineri: ”Los aumentos vienen a traer un halo de importantes beneficios”

NOTICIA RELACIONADA: Fiscal e Impositiva: Repercusiones tras la asamblea de mayores contribuyentes El presidente del bloque de concejales de Cambiemos, Mariano Raineri, aseguró que el aumento de tasas "viene a traer un halo de importantes beneficios" para los vecinos. En especial, el edil destacó las ventajas que tiene la Monotasa para los pequeños y medianos comerciantes que están en el régimen del Monotributo. "Cuando se empiece a aplicar esta ordenanza quienes pagaban $620 de mínima van a estar pagando entre $480 y $620 (de Tasa de Seguridad e Higiene, Propaganda y Uso de la Vía Pública)", señaló. "Sumado a esto, si se suman al débito automático van a tener un descuento adicional del 10%. Realmente queda bien demostrado que estamos en búsqueda de la consolidación del comercio", remarcó Raineri, lamentando que "la oposición no haya querido acompañarlo". Sobre la tasa a los combustibles, afirmó estar "convencido de que no va a impactar (en los precios)" de manera considerable. "Primero, porque es una tasa. Segundo, porque las estaciones de servicio son agentes de retención, por lo tanto no pueden generar un impacto sobre los 0,30-0,40 centavos que se va a aplicar según sea combustible común o Premium", explicó. El concejal consideró que "lo habitual es que un vecino común consuma dos tanques al mes, lo que va a generar un impacto máximo de $65 proyectado". "Pero eso lo va a ver reflejado en que las calles van a empezar a mejorar, no va a tener que ir a revisar sus cubiertas y tren delantero constantemente, y en que Campana dejará de ser la ciudad del parche y de las calles intransitables, dándole reconocimiento a los vecinos que piden hace 20 o 30 años que les asfalten las calles", resaltó. Y criticó los planteos de inconstitucionalidad de la norma: "No tengo problemas en arriesgarme o jugármela por los vecinos. Y si dentro de unos años se entiende que esto es una medida inconstitucional, no va a haber sanciones sino que se va a tener que dejar de aplicar. Mientras tanto no hay una declaración judicial con certeza absoluta que diga que esto es inconstitucional. Y nosotros entendemos que el costo no es de un impacto significativo dentro de lo que es la economía financiera de las familias y sí que le va a generar muchos beneficios a los vecinos". El edil también defendió el incremento de las tasas portuarias, en particular la del camino de Sirga, advirtiéndole a las empresas que si no quieren pagar deben "devolvérselo" a los vecinos de Campana. Por otra parte, aseveró que su bloque evaluó las ordenanzas Fiscal e Impositiva con independencia del Ejecutivo, lo que se tradujo en sucesivas modificaciones a ambos proyectos. "No vamos a discutir que puede haber tasas que no nos cierren, porcentajes, números. Pero somos un espacio muy crítico. A nosotros las ordenanzas no nos llegan y se aprueban tal cual. A mí no me molesta que digan que las hicimos cambiar 156 mil veces. Si logró que me acompañe la mayoría del recinto, lo voy a intentar. La oposición se queja de que estamos abiertos a la construcción" conjunta, dijo. Sin embargo, le soltó la mano a Ibarra al ser consultado sobre la calidad del trabajo que llega desde la secretaria de Hacienda. "Somos un órgano de contralor de todo lo que hace el secretario de Hacienda. Quizás todavía se está acomodando, el tiempo lo dirá. Supongo que el intendente verá todo, evaluará como lo hizo con todos los secretarios, y tomará las decisiones que tenga que tomar", expresó acerca del futuro del funcionario.

Mariano Raineri, presidente del bloque de concejales de Cambiemos



Raineri: ”Los aumentos vienen a traer un halo de importantes beneficios”

Repercusiones tras la asamblea de mayores contribuyentes en el HCD

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: