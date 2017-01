Calle: ”Se está sepultando una etapa de desarrollo para Campana”

NOTICIA RELACIONADA: Fiscal e Impositiva: Repercusiones tras la asamblea de mayores contribuyentes La concejal de PJ-FPV Soledad Calle lamentó las nuevas tasas y los aumentos a las ya existente porque "afectan fundamentalmente al comercio e industria de Campana". "Sucedió lo que todos sabíamos: el oficialismo tiene una mayoría que facilita el concejal Cazador y ha implementado este nuevo aumento en las tasas. Algunas van a afectar directamente el bolsillos de los vecinos como la Tasa (de Red) Vial y otras afectan fundamentalmente al comercio e industria de Campana", señaló la edil, exprensado la "preocupación" de su bancada porque las subas producirán una "pérdida de competitividad de distintas áreas productivas" en un contexto "donde se están perdiendo empleos todos los días". Con respecto a la Tasa de Red Vial que se cobrará sobre el expendio de combustibles, Calle indicó que "está observada en distintos distritos", que "en Córdoba y en Jujuy ha habido fallos contrarios" a su aplicación y que incluso "el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires ha observado" su aplicación y que "ya hay un fallo en el caso de la Municipalidad de Montes contrario". Además afirmó que hay un expediente que ya está en tratamiento de la Suprema Corte provincial. Por lo tanto, la edil sostuvo que la Tasa de Red Vial está en una "situación de vulnerabilidad jurídica total" porque "una doble imposición" tributaria al ser los combustibles gravados por "impuestos nacionales y provinciales". "Lo que más nos preocupa es cómo impacta esto en los bolsillos de nuestros vecinos. Son 40 centavos por litro de combustible pero los dueños de estaciones de servicio ya nos han manifestado que esos 40 centavos, con los pagos de impuestos que se les aplica, serían 1 peso. Sumado a los aumentos a las naftas que ya dispusieron desde el Gobierno nacional, otra vez los vecinos afrontaremos un nuevo costo altísimo para la adquisición de un bien tan fundamental como la nafta", aseveró Calle. Según la referente justicialista, el aumento se dio en el marco de "una voracidad recaudadora que no tuvo en cuenta ninguno de los planteos judiciales a la Tasa Vial, como tampoco a la Tasa de Uso de Puertos y Riberas", la cual –dijo no les fue fundamentada por el oficialismo, desconociendo "qué se va a cobrar, cuánto, a quién y cómo se va a calcular". "(Tendremos a) los sectores afectados con capacidad de lobby afrontando posibles demandas judiciales contra el Municipio. Realmente se entiende esto únicamente en una voluntad de ampliar los recursos en el contexto de un año electoral y en el contexto de un Gobierno que en su primer año de gestión no ha podido demostrar obra pública", subrayo la concejal. "Entendemos que se está sepultando toda una etapa de desarrollo para Campana, porque los aumentos se van a trasladar a los precios, afectando el bolsillo de las familias y las fuentes de trabajo", concluyó Calle.

SOLEDAD CALLE LLEVÓ LA VOZ DEL BLOQUE DEL PJ-FRENTE PARA LA VICTORIA.



Calle: ”Se está sepultando una etapa de desarrollo para Campana”

Repercusiones tras la asamblea de mayores contribuyentes en el HCD

