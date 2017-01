Colella: ”Estos aumentos vuelven a ser un golpe al bolsillo del vecino común”

NOTICIA RELACIONADA: Fiscal e Impositiva: Repercusiones tras la asamblea de mayores contribuyentes El concejal del Frente Renovador Marco Colella dijo que el aumento de tasas "vuelve a ser un golpe al bolsillo del vecino común". "La tasa que más los va a afectar es la de los combustibles, que viene siendo discutida desde el comienzo. Primero nos dijeron que va a impactar en las petroleras o en los estacioneros: resulta que los estacioneros van a ser agentes de retención y se lo van a sacar directamente al usuario", aseguró. "Quizás así (la quita) sea solo de 40 centavos, pero si el estacionero lo va a sacar de sus ganancias, va a tener que subir el precio del combustible en un peso por litro. Además esto repercute en la logística de productos de consumo diario", advirtió el edil. Colella afirmó que "estas ordenanzas son una falta de respeto a la gente por la forma en que se trataron" y que hubo "falta de responsabilidad de concejales y mayores contribuyentes" a la hora de votarlas. "Uno de ellos, haciendo referencia a la Tasa de Grandes Marcas, quiso decir que no va a afectar al comerciante. Cuando le contestamos, asumió que era como lo planteábamos nosotros y que el artículo estaba mal redactado. Tenemos gente que vino a votar por lo que alguien le contó que se votaba. Es falta de responsabilidad y de ética. Hay que asumir un compromiso", comentó. Para el concejal massista, la discusión de estas ordenanzas es síntoma de la "falta de rumbo de la gestión". "No se sabe adónde va. Un día te suben esto, te graban una cosa, al otro día lo bajan y cobran otra cosa. Crean una tasa como la de Cabinas de Peaje, después la sacan pero la Impositiva pero la dejan en la Fiscal. Es decir crearon una tasa que no se la van a cobrar a nadie", ejemplificó. "Lo único que le importa a esta gestión es ver cómo recauda más plata. Esto marca también la falta de gestión, de capacidad que tiene que tomar decisiones importantes. Al intendente le impusieron gente de afuera y es normal que se equivoquen porque no conocen las necesidades de la gente de Campana", concluyó Colella.

EL CONCEJAL MARCO COLELLA EXPLICÓ LA POSICIÓN DEL FRENTE RENOVADOR ANTES LAS ORDENANZAS.



Colella: ”Estos aumentos vuelven a ser un golpe al bolsillo del vecino común”

