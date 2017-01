Bonola: ”Se aprobó una aventura administrativa que puede salir mal”

NOTICIA RELACIONADA: Fiscal e Impositiva: Repercusiones tras la asamblea de mayores contribuyentes El presidente del bloque UV Calixto Dellepiane, Norberto Bonola, fue muy crítico de los aumentos de tasas municipales y le pidió de manera expresa al intendente Abella que revea la continuidad del secretario Ibarra. "El secretario de Hacienda, con una caradurez total, nos trajo a una persona que tenía un proceso judicial y nadie se retractó. Ya le tomó el pueblo a toda la ciudadanía de Campana y lo sigue haciendo. Hoy, hasta último momento hubo modificaciones", fustigó el edil, comparando la discusión de las Fiscal e Impositiva nuevas con lo que había sido el tratamiento de las anteriores en el mes de julio. No obstante, Bonola fue optimista y señaló que "al intendente todavía le queda la posibilidad de vetar", deseando que "reflexione sobre algunas tasas que son inconstitucionales y pueden traerle dificultades a la comuna". Precisó que una de ellas es la que se les va a aplicar a los combustibles, asegurando que "ahora el pueblo de Campana cada vez que cargue nafta va a tener que poner un pesito" de más y que "va a haber recursos de amparo". "No me gusta que las cosas se judicialicen, porque eso se traduce en gastos que los termina pagando el vecino de la ciudad", afirmó. El titular de la bancada dellepianista sostuvo que Campana "ya tiene una gran carga impositiva" y que existe una "inequidad" respecto a "otras comunas", y que si a eso se le agrega "que las naftas van a ser más caras" el resultado es perjudicial para la ciudad. "Y eso es un preámbulo, porque si hoy le puse un impuesto a las naftas mañana se lo puedo poner a los cigarrillos. Es un sistema de arbitrariedad", remarcó el edil. "Además, asombroso es que el intendente de Pilar, del mismo color que la gestión local, derogó la tasa porque consideró que no es justo que sus vecinos la paguen. Nosotros acá creemos que estamos inventando algo maravilloso. Se aprobó una aventura administrativa que puede salir bien o mal. Pero no podemos jugar con los recursos de los ciudadanos", añadió. Por otra parte, criticó el fin de las habilitaciones provisorias: "Cualquier ciudadano de Campana que quiera poner un negocio va a tener que poner 40-50-80 mil pesos para empezar con un pequeño emprendimiento". "El intendente tienen la facultad de empezar a hacer algún ajuste entre toda esta gente que nos han traído de afuera. Acá hay errores de todo tipo. Un secretario de ese tipo conmigo no duraría ni diez minutos", aseveró con respecto a Ibarra. "Por más que me sirva para aumentar un montón de impuestos, debo tener conducta para decir ´este secretario no va más´, tratando de poner gente idónea y de nuestra ciudad", finalizó.

NORBERTO BONOLA, PRESIDENTE DEL BLOQUE UV CALIXTO DELLEPIANE



Bonola: ”Se aprobó una aventura administrativa que puede salir mal”

Repercusiones tras la asamblea de mayores contribuyentes en el HCD

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: