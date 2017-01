Cazador: ”Cuando asumió Varela hizo una modificación de las Fiscal e Impositiva tremenda”

P U B L I C





NOTICIA RELACIONADA: Fiscal e Impositiva: Repercusiones tras la asamblea de mayores contribuyentes El concejal de Primero Campana Carlos Cazador afirmó que comparte con la oposición "las desprolijidades que hubo en estas Fiscal e Impositiva" pero señaló que las constantes correcciones se deben a que hay ediles que trabajan "hasta último momento". "Tenemos que revisar cosas que no nos corresponden. Porque estamos para discutir lo que es la norma y no corregir errores de secretarios que tienen esa tarea específica. Tienen que poner un filtro", dijo Cazador al ser consultado sobre las modificaciones a los proyectos, que se realizaron en más de siete tandas diferentes. No era la primera vez que el concejal criticaba a los funcionarios de Hacienda: ya lo había hecho tras la media sanción a las normas. Sobre los aumentos en sí, Cazador valoró la implementación de la Monotasa porque "está claramente definida, las categorías y lo que se va a pagar". "La idea es que se pague menos de lo que se iba a pagar en la sumatoria de tasas. Y desde el primer grado de Monotributo hasta el último lo van a hacer", afirmó. La Monotasa nuclea Seguridad e Higiene, Uso de la Vía Pública y Propaganda y Publicidad. Por otra parte, indagado sobre los impuestos a las grandes marcas, contestó: "Está hecho para las grandes marcas no para el kioskero o almacenero. No va a haber dudas. Lo mismos para el caso de las riberas y camino de Sirga". Sin embargo, reconoció que la aplicación definitiva dependerá de la "reglamentación" que el Ejecutivo haga de las ordenanzas. Cazador resaltó que "aumentaron muy pocas tasas, no se actualizó el Barrido y Limpieza que les afecta a todos" y que, en cambio, si se elevaron montos de la Tasa de Seguridad e Higiene "para los de mayores ingresos". "Un mayor contribuyente dijo ayer que la oposición no quería aprobar las ordenanzas porque el intendente iba a hacer más obras y ellos a perder las elecciones. No está muy alejado de lo que creen los opositores", afirmó el edil. "Cuando asumió Varela en el año ´95 hizo una modificación de las Fiscal e Impositiva tremenda, incomparable con está. No le fue mal a Varela en sus tres gestiones, porque con eso pudo sanear cuentas y transformar la ciudad. Nosotros queremos recursos para que la ciudad esté mejor. No hay ningún mago acá", sostuvo el vecinalista.

EL CONCEJAL MARCO COLELLA EXPLICÓ LA POSICIÓN DEL FRENTE RENOVADOR ANTES LAS ORDENANZAS.



Cazador: ”Cuando asumió Varela hizo una modificación de las Fiscal e Impositiva tremenda”

Repercusiones tras la asamblea de mayores contribuyentes en el HCD

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: