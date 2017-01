José Abel Perdomo. Foto: Archivo. Terminado el año 2016 resulta irresistible hacer una evaluación sobre el desempeño del gobierno nacional, tentación que no pudo resistir nuestro presidente que se puso un 8, ni su padre Franco que le puso un 5, o sea bastante menos. El problema está que al evaluar se tiene que hacer teniendo en cuenta los objetivos reales que el gobierno se había planteado al comienzo y no los que el evaluador supone o los que desea, desechando por completo los manifestados durante la campaña electoral que, como ya está demostrado eran pura publicidad para conseguir votos. Una de las prioridades de este gobierno es, desde el primer día, mejorar la competitividad de las empresas exportadoras sin afectar, o si es posible aumentar, sus niveles de ganancias. Para esto se planteó y cumplió, aunque todavía no plenamente, devaluar la moneda, bajarles retenciones e impuestos, eliminar los controles cambiarios y bajarles los costos laborales, entre otros. En la tarea de bajar los costos laborales el gobierno ha conseguido, contra muchos pronósticos, la colaboración imprescindible de gran parte de la dirigencia sindical que acompañó, por acción u omisión, en los hechos, aunque no en los discursos, la reducción del poder adquisitivo de los salarios, los despidos masivos, el incumplimiento de acuerdos celebrados y últimamente un vergonzoso convenio para los trabajadores de los yacimientos de Vaca Muerta que con tanto júbilo celebraron las máximas autoridades gubernamentales. Estos logros por parte del gobierno lo ha convencido que es posible profundizar la flexibilidad laboral y ponerle un techo a las futuras negociaciones por salario para disminuir aún más los salarios reales, esto es el poder de compra de los trabajadores. Otra de sus prioridades es insertarse en el mundo, que para el gobierno no significa otra cosa que volver a los mercados, fundamentalmente al financiero. En este sentido no le va tan mal. Nos estamos endeudando a un ritmo endemoniado y hemos vuelto al Fondo Monetario Internacional y además hemos abierto nuestra economía. Respecto a esto último es curioso que nosotros abramos nuestra economía cuando la tendencia actual es que los demás se están cerrando, Ford desistió de una millonaria inversión en México y el propio Donald Trump hizo lo mismo con la publicitada construcción de una mega torre en nuestro país. Ayudado por la complicidad de algunos y el férreo blindaje mediático ha podido colonizar a la justicia desoyendo a los organismos internacionales (se ve que hasta ahí no llegó la inserción en el mundo) e inició una escalada de represión que es de esperar no continúe. En lo que le ha ido muy bien es en convencer a buena parte de las ciudadanos que hay un solo camino que transitar y que ese camino es el que el gobierno está transitando y que en principio provoca grandes retrocesos económicos y en derechos trabajosamente conseguidos. Como decía Roland Barthes "La lucha por el poder es la lucha por el sentido común". Finalmente el gobierno debe rendir un duro examen en las urnas dentro de pocos meses y es entonces que el pueblo le pondrá la nota que irá al boletín.

Evaluación

Por José Abel Perdomo

