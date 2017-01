Todo aumenta, nada mejora

Alejo Sarna Los vecinos de la ciudad de Campana nos encontramos nuevamente con la noticia de que la Asamblea de Mayores Contribuyentes aprobó un nuevo impuestazo, que se suma al de hace apenas seis meses, pero que este tiene como novedad la carga impositiva en cuestiones que son de dudosa legalidad como lo es el gravamen al expendio de combustibles. Este proyecto impositivo, que fue emanado desde la Secretaria de Economía y Hacienda, dirigida por un funcionario que no es de Campana, no conoce el distrito y ni siquiera afronta la mayoría de los aumentos, es sin dudas un nuevo golpe al bolsillo de los campanenses. Lo más triste de todo esto es el acompañamiento a este proyecto por parte de ediles y vecinos que dicen defender los intereses de los campanenses pero que, al momento de definir, vuelcan su voto hacia estos desmedidos aumentos. Es grave en todo esto también ver que las tasas siguen aumentando, se crean tasas nuevas, pero la ciudad no mejora en la misma proporción en lo que se aumentan estos impuestos; las calles muestran cada vez más signos de abandono, los barrios están intransitables, la inseguridad sigue siendo una problemática sin solución. Esta situación no logra otra cosa más que reducir la cantidad de vecinos que puedan pagar estas tasas. Desde Vamos Campana, ya hemos hecho una propuesta al respecto que se trataba de buscar estrategias innovadoras que busquen aumentar los recursos municipales aumentando la cantidad de contribuyentes que estén al día con el pago de los impuestos. Esto se puede lograr a partir de incentivos tales como descuentos en comercios adheridos, descuentos en el pago de tasas, entradas a espectáculos, etc. Se estima que entre un 56% y un 62% de los vecinos están al día con el pago de las tasas. Aumentar los impuestos lo único que va a generar es una "penalización" a este porcentaje de vecinos que están al día con el pago de los mismos, haciendo que este número de reduzca aún más. Cuando la verdadera solución, creo yo, radica en generar tasas justas y razonables para que todos puedan pagarlas.

Todo aumenta, nada mejora

Por Alejo Sarna

