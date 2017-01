Juego Limpio Sport Radio Santa María 91.3 Lunes a viernes de 17 a 18.30 hs. "90 minutos a todo deporte". Llegando en este 2017 a sus 7.000 emisiones, sumando las transmisiones deportivas. Gracias por Elegirnos y ser parte de nuestra historia! Juego Limpio Sport Radio, el programa deportivo que se trasmite por FM Santa María (91.3 Mhz) de lunes a viernes de 17 a 18.30 horas,, vuelve con 90 minutos a todo deporte a partir de febrero. "Arrancamos el año número 26 en nuestra historia con varios objetivos a cumplir", señalaron desde el staff. "Estaremos junto al "Viola" y a "Puerto", pero no vamos a descuidar a Las Campanas y Las Praderas en sus respectivas participaciones en la Copa Federación, y cubriremos los compromisos de Otamendi Fútbol Club y Defensores de La Esperanza en el Torneo Argentino C", detallaron. "El programa del pueblo junto a los equipos del pueblo", remarcaron como lema de este clásico radial de nuestra ciudad. "Pero no sólo tendremos fútbol, sino que seguiremos como siempre junto a todo el deporte de nuestra ciudad, con invitados y notas destacadas de los diferentes sucesos deportivas", agregaron. El staff de "Juego Limpio Sport Radio" está integrado por Sandro Fiore, "Pichino" Rossi, Darío Sánchez, Bautista Letanu, Agustín Francisca, Rodrigo Dearmas, Federico Aita, las notas de Germán Rebottaro y la participación especial de Jorge "Titi" Rodríguez. Además, el envío cuenta con la operación técnica de Lautaro Madalon y Emanuel Garios y la voz comercial Pablo Bogado.

Vuelve ”Juego Limpio”, 90 minutos de deporte

