Ante el último campeón de la Copa Federación Norte, cayó 3-0 en la primera parte del amistoso y ganó 1-0 la segunda. En su primer amistoso de preparación para el Torneo Federal C, Otamendi FC visitó a Atlético Baradero (último campeón de la Copa Federación Norte), contra el que disputó dos encuentros: en el primero, perdió 3 a 0; mientras que en el segundo se impuso 1-0 con un gol convertido por Pablo Tornatori. El equipo dirigido por Mauricio Torreira formó en la primera parte con Alexis Tapia; José Leiva, Leonardo González, Matías Velázquez, Adrián Merlo; Pablo Córdova, Matías Silva, Mariano González, Mauricio Maldonado; Bruno Tirado Bernales y Emmanuel Vera. Luego, en la segunda parte alistó a: Alexis Tapia; Elías Almaraz, Leonardo González, Leonardo Cáceres, Brandon Romero; Fernando Criado, Eduardo Bergara, Ulises Bertuni, Héctor López; Pablo Tornatori y Carlos Del Fabro. Luego ingresaron: Iván Castillo y Cristian Vieira. Para este amistoso, Otamendi no pudo contar con tres de sus principales refuerzos: Marcelo González, Santiago Bonora y Gastón Rondan. El staff que acompañó al equipo a Baradero estuvo integrado también por Oscar Bertuni (ayudante de campo), Javier Magua (Manager) y Fernando Bassin (utilero).



Otamendi se midió ante Atlético Baradero como visitante

Los equipos campanenses se preparan para el Torneo Federal C

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: