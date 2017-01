Venció a un combinado de jugadores libres con la presencia de su nuevo refuerzo, el ex marcador central de Villa Dálmine. Camino a su debut en el Torneo Federal C, Defensores de La Esperanza disputó un nuevo partido amistoso frente a un combinado de jugadores libres y ex futbolistas que se preparan para un certamen en Neuquén. Y fue victoria del "Defe" por 4 a 0, con dos goles de Federico Díaz, uno de Franco Bonfanti y otro de Javier Tejera. El encuentro se desarrolló en las instalaciones del Hotel Sofitel y sirvió también para la presentación del nuevo refuerzo que sumó Defensores de La Esperanza: el defensor Julio Navarro. El marcador central, de 36 años, tiene amplia trayectoria en los clubes de la zona: jugó en Puerto Nuevo, Defensores Unidos y Villa Dálmine, con el que logró el ascenso a la Primera B Metropolitana en el año 2012. La formación del "Verdinegro" en este amistoso fue la siguiente: Daniel Doello; Agustín Godoy, Julio Navarro, Miguel Ríos y Ramiro Litardo; Omar Andryzusin, Martín Canale, Nahuel Bardallo, Javier Tejera; Franco Bonfanti y Federico Díaz. El amistoso se dividió en dos encuentros y, en el segundo, volvió a imponerse Defensores de La Esperanza por 4 a 0, con tantos de Nicolás Giménez, Uriel Brandan, Alexis Curto y Colaso. En la continuidad de la preparación para el Federal C, donde integrará la Zona 6 de la Región Pampeana Norte el equipo conducido por Miguel Ríos y Cristian Tejera enfrentará el próximo martes a Villa Dálmine, al tiempo que debe definir la incorporación de un defensor y un volante, ambos con pasado en el Torneo Federal B.



La Esperanza ganó un amistoso y sumó a Julio Navarro

Los equipos campanenses se preparan para el Torneo Federal C

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: