NOTICIA RELACIONADA: Milano sobre la AFA: ”Estamos muy mal, pero se entendió que debe haber un Presidente” Milano adelantó que desde Villa Dálmine solicitarán reuniones con todos los bloques del HCD "para analizar la situación" del proyecto. "No podemos seguir dilatando esta posibilidad histórica de que el estadio sea propiedad de los socios", señaló al respecto. Así como en la AFA son tiempos de sucesivas reuniones en busca de una solución, en Villa Dálmine esperan un escenario similar respecto al proyecto que le permitiría contar con las escrituras del estadio de Mitre y Puccini. "Después de la última reunión en el Concejo Deliberante en septiembre pasado quedamos a la espera de novedades y no supimos mucho más ni volvimos a participar de reuniones", explicó el Vicepresidente del club, Jorge Milano. "No podemos seguir dilatando esta posibilidad histórica de que el estadio de Villa Dálmine sea propiedad de los socios. A nosotros no nos mueve ningún interés político, bregamos por esto en la gestión de Stella Maris Giroldi y lo seguimos haciendo con la de Sebastián Abella", agregó el dirigente Violeta. En ese sentido adelantó que desde el club gestionarán reuniones con los diferentes bloques políticos del Concejo Deliberante "para analizar la situación" del proyecto y "reactivarlo". "No queremos solamente que el proyecto se apruebe, queremos que salga por unanimidad, porque entendemos que la historia e importancia de Villa Dálmine para la ciudad así lo merece", cerró Milano.



Estadio de Villa Dálmine: mientras espera novedades, el club se mueve

