En Campana, el Violeta disputó ayer su segundo amistoso de pretemporada ante el elenco venezolano, al que superó 2-1 al cabo de tres tiempos de 30 minutos. Pablo Ruiz y Horacio Falcón marcaron los goles en la primera parte. En la continuidad de su pretemporada y bajo un calor infernal, Villa Dálmine disputó ayer su segundo amistoso de pretemporada. Fue como local ante Zulia FC de Venezuela, equipo que se prepara para jugar la próxima Copa Libertadores. Y el saldo para el Violeta fue positivo: al cabo de tres tiempos de 30 minutos se impuso por 2 a 1. Pero sobre todo por la actuación que mostró el equipo en la primera parte del encuentro. En esos 30 minutos iniciales, el DT Facundo Argüello plantó el once titular que piensa hoy (sin el lesionado Federico Recalde, que se recupera de un desgarro; y sin Pablo Burzio, quien recién se incorporó ayer). Y fue prácticamente la misma alineación que utilizó ante The Strongest, aunque esta vez con Sebastián Blázquez en el arco. Luego, Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi y Lautaro Fórmica conformaron la línea defensiva; Horacio Falcón y Fabrizio Palma el "doble 5"; Juan Manuel Mazzocchi, Lucas Favalli y Pablo Ruiz fueron los mediocampsitas ofensivas; y Leonardo Carboni la referencia ofensiva. Con esa formación, Villa Dálmine fue intenso en su despliegue, apostando por una presión alta y parándose varios metros más adelante que en sus últimas presentaciones del año pasado. Además, en ese lapso, también mostró criterio para la selección de pases y para atacar los espacios que se generaban. "Son movimientos que venimos trabajando con el técnico y que de a poco se van viendo dentro de la cancha. La presión alta y estar ordenados es lo que el técnico quiere para el equipo", contó luego Fabrizio Palma. De esa manera, el Violeta justificó la ventaja que obtuvo en esos primeros 30 minutos gracias a los goles convertidos por Pablo Ruiz (violento zurdazo al primer palo) y Horacio Falcón (de media distancia, aprovechando un rebote en un defensor). Luego, con los cambios y agobiados por el calor, los dirigidos por Facundo Argüello fueron perdiendo intensidad y, entonces, Zulia pudo manejar mejor el balón y llegar al descuento en el tercer tiempo (gran remate de Carlos Moreno). El conjunto venezolano presentó a su incorporación estrella, Juan Arango, de extensos pasos por el fútbol mexicano (Monterrey y Pachuca), de España (Mallorca) y de Alemania (Borussia Monchengladbach). Los conducidos por Daniel Farías formaron con Renny Vega; Daniel Rivillo, Kerwis Chirinos, Henry Plazas, Pedro Cordero; Luciano Guaycochea, Henry Palomino; Yohandry Orozco, Jefferson Savarino, Juan Arango; y Sergio Unrein. Tras este amistoso, Villa Dálmine volverá el lunes por la tarde a los entrenamientos, mientras que el martes por la mañana disputará un nuevo amistoso, esta vez frente a Defensores de La Esperanza, equipo que se prepara para jugar el Torneo Federal C.

PABLO RUIZ ABRIÓ EL MARCADOR A LOS 7 MINUTOS.

JUAN MANUEL MAZZOCCHI EN UN PASAJE DEL ENCUENTRO DISPUTADO AYER ANTE ZULIA. LAS TRES FORMACIONES DEL VIOLETA Primer tiempo: Sebastián Blázquez; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Lautaro Fórmica; Horacio Falcón, Fabrizio Palma; Juan Manuel Mazzocchi, Lucas Favalli, Pablo Ruiz; y Leonardo Carboni. Segundo tiempo: Sebastián Blázquez (Fernando Otarola); Juan Alsina (Federico Acosta), Ariel Coronel, Luciano Recalde, Lautaro Fórmica; Gaspar Lezcano, Fabrizio Palma (Leonardo Cisnero); Juan Manuel Mazzocchi (Brian Visser), Lucas Favalli, Pablo Ruiz (Jonathan Figueira); y Ezequiel Cérica. Tercer tiempo: Fernando Otarola; Federico Acosta, Ángel Alonso, Luciano Recalde, Jorge Demaio; Gaspar Lezcano (Marcos Salvaggio), Leonardo Cisnero (Augusto Colaneri); Brian Visser, Diego Nuñez, Jonathan Figueira; y Ezequiel Cérica. Pablo Burzio se convirtió en el segundo refuerzo de Villa Dálmine El ex jugador de Instituto y Arsenal, entre otros, se presentó ayer en el estadio de Mitre y Puccini. "Vengo a aportar mi granito de arena para que este club siga creciendo y por el buen camino", señaló quien llega como volante por derecha. Caídas las posibilidades de incorporar a Federico Presedo y Cristian Mejía, el entrenador Facundo Argüello había señalado que no se desesperaba por el segundo refuerzo (el primero había sido el arquero Sebastián Blazquez), pero que aguardaba por la llegada de un volante por derecha. Y ayer, finalmente, la dirigencia de Villa Dálmine le dio el gusto y arregló condiciones con Pablo Burzio. El nacido en Río Cuarto (Córdoba), de 24 años, llegó el viernes por la noche a Campana y ayer por la mañana ya se presentó en Mitre y Puccini, donde firmó su vínculo y conoció a sus nuevos compañeros. "Me decidió por Villa Dálmine porque es una propuesta interesante. Fui compañero de Lucas Favalli en Instituto, así que hablé con él y me comentó que el club está ordenado y que hay un grupo lindo, que es lo más importante", comentó en diálogo con La Auténtica Defensa. Al momento de definirse como futbolista, el cordobés contó: "Arranqué siendo extremo o delantero, pero a medida que fueron pasando los años terminé jugando como volante por derecha. Soy un jugador que tiene un buen uno contra uno y un sacrificio muy grande". Burzio debutó en 2011 en Instituto de Córdoba. Luego, para la 2014/15 pasó a Arsenal de Sarandí en Primera División y, posteriormente, volvió a La Gloria para la temporada 2015 del Nacional. El año pasado lo encontró el primer semestre en Central Córdoba de Santiago del Estero y el segundo en Sudamérica de Uruguay. Por su trayectoria, conoce el Nacional B y también está al tanto de las últimas campañas de su nuevo equipo: "Villa Dálmine ha hecho muy buenas campañas en la categoría, el equipo está bien, hay muy buenos jugadores y yo vengo a aportar mi granito de arena para que este club siga creciendo y por el buen camino".

PABLO BURZIO, AYER, JUNTO AL PRESIDENTE DE VILLA DALMINE, ALFREDO LISTA.

