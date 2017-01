La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/ene/2017 Reunión entre Sindicato Municipal, enfermeras y funcionarios del Hospital San José







En el encuentro, el gremio reclamó por la seguridad de sus trabajadores y los pacientes dentro del nosocomio y los centros de salud barriales. El jueves representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC) se reunieron en el Hospital San José con enfermeras pertenecientes al sector de Clínica Médica, la jefa de Enfermeras, Liliana Lauandos, y el director del Hospital, Dr. Marcelo Medina, por distintos reclamos que fueran elevados a la Secretaría de Salud. A dichas preocupaciones, aseguraron desde el gremio, todavía "no se dieron respuestas suficientes" por parte del Ejecutivo municipal. Al término de la reunión, referentes del SMTC manifestaron que "el intendente sostiene en sus discursos que la seguridad y la salud pública son primordiales para su gestión y la sensación que nos llevamos ayer luego de terminar la reunión es que no es así". "La realidad muestra todo lo contrario. Desde el Sindicato entendemos que hoy la salud debe ser el eje de cualquier proyecto y el tema más importante, porque estamos hablando de personas enfermas, ante una necesidad que el Estado debe responder por ella y velar por la seguridad de quienes cumplen funciones para la comunidad", añadieron. Explicaron que los reclamos del personal de enfermería surgen no sólo por los hechos de inseguridad y agresiones que se reiteran CAPS y en el Hospital mismo, sino también por la falta de recursos humanos. En ese sentido, señalaron que se abren nuevos servicios y se trabaja con la misma gente; que no se toma gente nueva; que hay mucho personal con licencia por enfermedad y/o psiquiátrica por el propio estrés que le genera trabajar en el sistema de salud; y que reciben agresiones de la gente, trabajando en "un mal clima" y recibiendo "muchas quejas". Otro reclamo fue contra la empresa que tiene a cargo la seguridad del Hospital San José. "La misma no cumple con sus funciones, no controla los ingresos de las personas a las diferentes aéreas, ni tampoco la salida. No hacen cumplir los horarios de visitas", denunciaron, aseverando que "todo ello no solo dificulta el trabajo diario del personal de salud y la adecuada al paciente sino que además se encuentran inseguros en su trabajo y se sienten desprotegidos". "El Hospital ha crecido mucho y ha aumentado mucho la demanda, y los recursos humanos son escasos", expresaron. Por otra parte, las trabajadoras enfermeras se informaron sobre el trabajo que se viene realizando desde el Sindicato en relación con la modificación de la Carrera Profesional Hospitalaria, y la propuesta de incluir a la enfermera profesional en la misma, a fin de profesionalizar más su labor y "darle la importancia que merece".



