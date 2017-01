La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/ene/2017 Una mujer fue herida de arma blanca en intento de robo en Las Campanas







Ocurrió en la madrugada del sábado, al bajar del colectivo 204 en Colectora y Schinoni. En un violento intento de robo, una mujer de 33 años fue herida profundamente con un cuchillo en el brazo izquierdo, al ser abordada por dos individuos que circulaban en una motocicleta negra. El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 del sábado, en la esquina de Schinoni y Colectora Sur; cuando Verónica Herrera descendió del colectivo 204 y fue interceptada por dos motociclistas que pasaban por el lugar. "Pasaron por delante mío y me saludaron, hasta pensé que me conocían; cuando giré la cabeza ya los tenía detrás mío", nos comentó Verónica telefónicamente. "Yo iba a la casa de mi abuela que vive en el fondo del barrio, y la verdad no llevaba nada (en referencia a bolso o cartera), entonces me pidieron el celular y me negué a entregarselos; así que uno de ellos sacó una cuchilla de entre sus ropas e intentó cortarme la cara", recordó angustiada la víctima. En un acto instintivo por defenderse colocó su brazo izquierdo, que fue impactado en dos ocasiones por el arma blanca del malviviente, ocasionandole profundos cortes. Entonces, comentó, aparecieron las luces de un patrullero por la calle vecinal, sin saber la joven si llegó alertado por vecinos o por sus gritos. Lo que sí recordó es quienes la agredían salieron raudamente en su motocicleta y subiendo la pasarela frente al barrio Ariel del Plata, cruzaron hacia el otro lado. De acuerdo al testimonio de Verónica, "al rato" llegó la ambulancia de los Bomberos Voluntarios que la trasladó al Hospital San José, donde fue atendida por la Dra. Meier; quien le suturó las heridas con cuatro puntos. "En todo momento la Policía estuvo al lado mio, y después de las curaciones me tomó la denuncia. Pasé un momento horrible", concluyó una nueva víctima de la inseguridad y la violencia imperante.

LA ZONA EN LA QUE OCURRIÓ EL HECHO DENUNCIADO POR LA MUJER DE 33 AÑOS.



Una mujer fue herida de arma blanca en intento de robo en Las Campanas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: