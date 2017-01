La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/ene/2017 Solicitada:

La salud amenazada

Por Mesa Ejecutiva OSDE











OSDE da servicios de salud a más de dos millones cien mil asociados en todo el país, que reciben cada mes un prome­dio de diez millones de prácticas médicas, a través de una red de casi cien mil prestadores y médicos, que cobran su facturación en los plazos más cortos del mercado. OSDE es la organización NO estatal más grande en el sector salud de la Argentina. Es una asociación civil sin fines de lucro y una obra social de dirección que, como tal, forma parte del sistema nacional de obras sociales. Por no tener fines de lucro, no reparte dividendos y los excedentes de los balances se reinvierten para mejorar las prestaciones. OSDE funciona desde hace 45 años y emplea en forma directa 7.800 personas, en 37 filiales y casi 400 centros de atención en todo el país. Actualmente tiene en desarrollo inversiones directas por más de ciento ochenta millones de dólares. Swiss Medical SA, es una sociedad anónima comercial, con fines de lucro, creada en 1991, que desde hace más de dos décadas, sin reclamos de su parte, presta servicios a OSDE. Sorpresivamente, ha pedido ahora, en sede administrativa, que el Gobierno intervenga OSDE, formulando una serie de acusaciones falsas y calumniosas que ha reiterado, con groseras distorsiones, ante medios de comunicación masiva. Hacemos expresa reserva sobre las eventuales consecuencias penales y patrimoniales que pudieran corresponder para Swiss Medical SA. En sus expresiones, Swiss Medical SA agravia a OSDE, mintiendo sobre supuestos privilegios tributarios e impositivos y abuso de posición dominante en el mercado. También invoca, mentirosamente, un juicio entre la Superintendencia de Servicios de Salud y OSDE, sobre los aportes de socios adherentes voluntarios, que se tramita en primera instancia, en la Justicia Federal de la Seguridad Social, sin decisión judicial sobre la cuestión de fondo. Como el conjunto de las obras sociales, hospitales de comunidad y sanatorios de fundaciones, OSDE se encuentra exento de algunos impuestos y tributos. Swiss Medical SA no podía desconocer ese marco legal cuando inició sus actividades, en 1991. Es irrazonable que pretenda descubrir e invoque ahora supuestas circunstancias que la perjudican, mientras cobra por sus prestaciones a OSDE desde hace más de 20 años, sin quejas. Es un viejo reflejo de ciertos empresarios; cuando les va bien, pretenden que el Estado no regule nada, cuando deja de lrles bien, reclaman que el Gobierno intervenga para proteger sus intereses comerciales. Incluso con actitudes irresponsables que plantean una seria amenaza en cascada para todo el sector de la salud en la Argentina. Todas las actividades de OSDE están rigurosamente ajustadas a derecho y no tiene conflictos institucionales, jurídicos o comerciales ni con su red de prestadores y médicos, ni con su personal. Ratificamos nuestras políticas estratégicas de siempre: - El esfuerzo en el mejor servicio a nuestros asociados. - El bienestar del personal de OSDE. - El mayor reconocimiento y atención a nuestros prestadores y médicos. - La inversión como motor del desarrollo. Mesa Ejecutiva OSDE

Solicitada:

La salud amenazada

Por Mesa Ejecutiva OSDE

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: