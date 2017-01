La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/ene/2017 La Auténtica Defensa suma un ”saludable” nuevo columnista











FERNANDO VALDIVIA ES AUTOR DEL LIBRO "LA REVOLUCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN INTELIGENTE" Se trata de Fernando Valdivia, especialista en tecnologías de los alimentos y nutrición saludable. Desde el próximo domingo, este campanense de destacada trayectoria en su campo escribirá sobre Alimentación Inteligente y la Inteligencia Alimentaria Colaborativa. Un nuevo columnista se suma a las páginas de La Auténtica Defensa: se trata de Fernando Valdivia, médico veterinario especialista en tecnologías de los alimentos y alimentación, quien escribirá sobre temas relacionados a la nutrición saludable y, en especial, sobre le "Revolución de la Alimentación Inteligente". "Soy nacido en Campana, donde vive toda mi familia desde siempre. A los 17 años me fui a estudiar a La Plata y luego la vida me fue llevando por diversas partes del país y el mundo, siempre trabajando en el campo de los Alimentos y la Alimentación. Hoy estoy nuevamente viviendo en Campana y sería para mí un gusto colaborar con la comunidad desde lo que es mi campo de conocimientos", comenta Fernando. "Hace un año publiqué un libro sobre el tema, presentado en la Feria del Libro 2016, y estoy terminando el segundo (que espero llegar a terminar para esta próxima feria del libro)", aseguró. En ambas publicaciones Valdivia desarrolla dos conceptos: la Alimentación Inteligente y la Inteligencia Alimentaria Colaborativa. "Actualmente estoy dedicado al asesoramiento de empresas de alimentos y bebidas para que adopten lo que definí como Responsabilidad Social Alimentaria y en Tendencias Alimentarias, por un lado. Por otro lado, trabajo con personas que desean implementar programas de Alimentación Inteligente", detalló sobre su labor. Fernando Valdivia es médico veterinario de la Universidad de La Plata. También cursó la Maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. En sus primeros años de carrera trabajo como profesional y consultor independiente para empresas y organismos públicos relacionados con los alimentos, la seguridad alimentaria y la alimentación. En 2007 y 2010 co-fundó emprendimientos orientados a vincular las tecnologías de la información con el mundo de los alimentos en Argentina y EE.UU respectivamente. Fue docente universitario de grado y posgrado en temas de Alimentos y Salud durante 15 años, y es uno de los creadores de la Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria de la Universidad ISALUD. Entre sus actividades de voluntariado, se destaca haber sido uno de los socios fundadores del Banco Alimentario de La Plata, una ONG orientada a la recuperación de alimentos que aún pueden ser consumidos para distribuirlos entre organizaciones comunitarias. Actualmente dirige The Food Planner, una empresa especializada en ayudar a las personas e instituciones a desarrollar la Inteligencia Alimentaria. Las columnas de Fernando aparecerán desde el próximo domingo.



PORTADA DEL LIBRO "LA REVOLUCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN INTELIGENTE"



La Auténtica Defensa suma un ”saludable” nuevo columnista

