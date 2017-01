La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/ene/2017 Para el FpV, el aumento de tasas es ”otro atentado” al bolsillo de los vecinos







Los ediles justicialistas cuestionaron la Tasa de Red Vial y el aumento en el costo de las habilitaciones. Advirtieron sobre el impacto que tendrán los incrementos en la actividad económica local. Los concejales justicialistas responsabilizaron al Gobierno Municipal por el segundo aumento de tasas en menos de un año, impulsado mediante las ordenanzas Fiscal e Impositiva. "Es otro atentado al bolsillo del vecino, que pagará la nafta más cara que en cualquier ciudad, y que encontrará nuevas dificultades para la actividad comercial y productiva", aseguraron. "El oficialismo logró lo que pretendía, y en menos de un año le dieron un segundo golpe de nocaut al bolsillo de los vecinos", explicaron. Reunidos en el bloque, los ediles justicialistas analizaron las nuevas medidas que apuntan principalmente "al aumento de varias alícuotas de la tasa de Seguridad e Higiene, en particular en rubros esenciales como la venta de alimentos básicos, productos de la canasta familiar como aceites, lácteos, cuyo incremento siempre se traslada al precio de los artículos". Los concejales también observaron la creación de la Tasa de Red Vial, la cual significa, entre otras cosas, "un aumento del combustible local". "Cuando hablamos con los vecinos, a muchos les resulta increíble pensar que en una ciudad donde se refina el petróleo y se fabrica el combustible, se pague más que en cualquier otra ciudad. Y es así. Con la nueva ordenanza, el Municipio va a cobrar 40 centavos por litro de nafta, que va a pagar el consumidor. No obstante, según los dueños de estaciones de servicio, debido a los impuestos que se aplicarán a este monto, el aumento sería de un peso por litro. Es decir, que llenar el tanque en Campana costará alrededor de $65 más que en cualquier ciudad, gracias a esta ordenanza impulsada por el Gobierno Municipal", indicaron. No obstante, los ediles fueron optimistas al esperar que "el Gobierno permita que las estaciones de servicio sean agentes de retención, y en este caso, el aumento sería solamente de 40 centavos el litro, representando unos $25 por tanque". Desde el bloque justicialista mencionaron un informe del Ministerio de Economía de la Provincia, el cual detalló oportunamente sobre este tipo de aumentos, y aseguró que aquellos municipios donde se aplica un impuesto al combustible "se ven afectados en una reducción del 12% anual en la venta de combustible, ya que el consumo se traslada a otros municipios donde no se cobra". "No obstante, la Justicia aún debate la legalidad de la norma, y nosotros estamos atentos a los fallos que puedan impedir el aumento", aseguraron. Sin embargo, recordaron que el aumento del combustible local no escapa a los incrementos anteriores, sufridos a nivel nacional: "Más del veinte por ciento entre el año pasado y el último ajuste de febrero, anunciando además que habrá nuevos aumentos este año, demuestra por parte de las autoridades locales una falta de empatía absoluta respecto de la realidad de nuestros vecinos, a quienes les está costando afrontar el pago de los servicios, y en lugar de generar herramientas para ayudarlos, presionan los bolsillos una vez más". Otro de los puntos de la ordenanza presenta un aumento en el costo de las habilitaciones, el cual fue considerado por los concejales como "desproporcionado". "Pusieron fin a una etapa histórica de promoción industrial y fomento del comercio. Ambas, llevan de la mano a la generación de empleo. Si no hay reactivación económica, no habrá nuevos puestos de trabajo en Campana. Y estas medidas son nocivas a esta intención", lamentaron. Por último, cuestionaron la potestad actual del intendente municipal, contemplada en la nueva ordenanza, de eximir del pago de tasas "a quien quiera, sin pasar por el HCD. Es una clara violación y avasallamiento a las responsabilidades de cada Poder, contradiciendo a Ley orgánica Municipal que busca con el consenso, evitar eximiciones por amiguismo o negociados", comentaron. "Esta nueva versión de un Estado recaudador, pone fin a nuestra tradición de poner las herramientas del Municipio, en este caso, al servicio del desarrollo, el crecimiento y la generación de empleo para todos, y principalmente para nuestros vecinos. Ninguna de estas medidas y aumentos aparecieron en sus costosos y emotivos spots de campaña electoral. Habrá que tenerlo muy en cuenta cuando volvamos a someternos a las urnas, porque existe la posibilidad que quieran volver a engañar a la gente, como lo hicieron incluso con sus propios electores", concluyeron.



