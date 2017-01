La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/ene/2017 Bienvenidos a Impuestolandia

Como ya es de público conocimiento, mientras disfrutamos del verano campanense nos enteramos que nuevamente el Gobierno Municipal nos vuelve a aplicar un impuestazo (te recuerdo que el último, fue hace 6 meses). No te quiero aburrir con una clase de historia pero te quiero resumir. Los tres pilares por los cuales se produjo la Revolución Francesa fueron: 1) La situación política: El pueblo francés ya estaba cansado y no confiaba en la sociedad de Órdenes, puesto que en los hechos había derivado en una clase privilegiada (la nobleza) demasiado rica, con demasiados poderes y poco numerosa; que confrontaba con una mayoría de la población que era demasiado pobre y que tenía muy pocos derechos. 2) La situación económica: Francia había sufrido durante los años que precedieron a 1789 numerosas sequías y heladas, lo que había arruinado varias de sus cosechas. No obstante esa penosa situación, los agricultores debían cumplir con sus obligaciones fiscales, independientemente de los rendimientos agrícolas obtenidos. Poco a poco, año tras año, la situación se transformó en insoportable pues en los campos y en ciertos sectores de las ciudades, la desnutrición y aún la muerte por inanición, pasó a ser algo relativamente corriente. 3) La situación social: Como resultado del devenir económico y de la rigidez de la estructura política, el pueblo, ya no podía tolerar ni soportar más una sociedad tan injusta y tan rígida, que los conducía a la extrema pobreza y al hambre. Hoy, en mi ciudad, seguimos en la misma sintonía de aquellas épocas y aplicamos impuestos indiscriminados, hasta de dudosa legalidad. Esta tarde casi prendo fuego mi biblioteca de legislación Nacional, empezando por la Constitución. Es que ayer, en La Auténtica Defensa, leo que el Presidente del Bloque Cambiemos Mariano Raineri, justificó que si el impuesto a los Combustibles llegará a ser declarado "Inconstitucional" solamente se "deja de aplicar" (algo así como "fue una jodita"), sin penalidades ni nada (me encanto el grado de optimismo). O sea que si un vecino de Escobar llena el tanque en Campana y "colabora" aportando $65 pesos al Municipio de Campana; no se va a quejar, mucho menos reclamará indemnizaciones y además el juez no lo permitiría. Siguiendo con esta lógica jurídica se nos abre un gran mapa de posibilidades:¿Y si inventamos un IVA paralelo? o ¿Aplicamos un impuesto a las Ganancias Bis, a los trabajadores?,¿Qué tal un impuesto al cheque, municipal? O mejor aún cortamos la Panamericana y cobramos $100 al que pase. Total si lo declaran inconstitucional, a lo sumo, lo dejamos de hacer y listo. Todo es posible en "impuestolandia"... perdón en Campana. Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi

