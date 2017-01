La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/ene/2017 Para los Vecinos:

Aumentamos las herramientas de cambio

Por Carlos Cazador







Durante años le hemos pedido al Municipio de Campana que actúe. Que asfalte tales calles, que lleve cloacas a los barrios que carecen de ella, que defienda a los vecinos de los delincuentes que amenazan sus vidas. Bueno, para todo eso se necesitan recursos: no una gestión que, en un año con 35% de inflación, decidió no aumentar las tasas para no perder votos electorales. Votos que, finalmente, perdió igual, dejando de ser gobierno por primera vez en 20 años. Eso fue lo que hizo la administración justicialista en el año 2015. Y justamente lo contrario debió hacer el intendente Abella en este que pasó. Aumentó las tasas en dos oportunidades (una la terminamos de votar esta semana), porque necesitó con urgencia balancear la entrada y salida de recursos públicos para poder solventar los gastos de la ciudad. Erogaciones de dinero que, recuerdo, van para mantener el Hospital, el barrio y limpieza y las obras de mantenimiento a lo largo y ancho de Campana, cuyos insumos y mano de obra aumentan constantemente. Por eso tenés que tenerle miedo a los populistas. Porque hoy lamentan con lágrimas de cocodrilo lo que, de haber ganado, tendrían que haber hecho lo más rápido posible. Sino la ciudad corría el riesgo de entrar en bancarrota. No te miento. Estas tasas que aprobamos en Mayores Contribuyentes el jueves no te afectarán el bolsillo de la manera en que lo pintan el FPV, el Frente Renovador y la UV Calixto Dellepiane. La que más efecto puede tener es la de Red Vial, que se le cobrará a los combustibles, y representa 0,40 centavos por litros máximo. Sin embargo, confío en que los estacionistas absorberán ese costo. No está todo dicho. También veo con preocupación cómo desde los sectores más recalcitrantes a la gestión actual defienden los intereses de los grandes puertos y empresas de la zona. Critican que haya que pagar por la ocupación del camino de Sirga. Una verdadera vergüenza, tanto que, si fuera mal pensado, tendría que preguntar si no están protegiendo los intereses de alguien en particular. Y más a sabiendas de que este es un año electoral donde para hacer campaña ya sabemos lo que se necesita. Esta semana recorrí los alrededores del complejo docente, el Lubo y el Villanueva. Encontré lo de siempre: problemas con el pavimento. La Tasa de Red Vial justamente será destinada para terminar con eso, para asfaltar a todas las calles de tierra que todavía persisten en la ciudad. ¿Por qué no les dicen esto a los vecinos? ¿Por qué eligen asustarlos con aumentos principalmente dirigidos a los que más tienen en Campana, usufrutuando los recursos locales y aportando a su vez poco y nada? La estrategia del resto de la oposición cada vez me parece más incomprensible. Ante esa confusión, elijo reafirmar mi compromiso con los vecinos. Con vos. Me ves recorriendo a diario las esquinas de Campana y reclamando más y más trabajos: no soy oficialista. Es más, dudo que mi actitud le guste mucho al intendente Abella. Pero creo que si le exigimos al Gobierno que de soluciones, le tenemos que dar herramientas. Instrumentos que si son mal utilizados -o no lo son en absoluto-, seré el primero en decirlo. Como siempre. Un fuerte abrazo, Carlos Cazador Teléfono: 15676483 Mail: prensaccazador@hotmail.com Facebook y Twitter: CarlosCazadorOK Bloque ACPC: 407061/62





Para los Vecinos:

Aumentamos las herramientas de cambio

Por Carlos Cazador

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: